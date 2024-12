Des besoins « immenses » sur la Côte-Nord

En raison des grands besoins dans la région, la Fondation des jeunes de la DPJ s’implique pour la première année auprès des enfants de 0 à 5 ans sur la Côte-Nord. Le soutien se traduit par plus de 50 000 $ en initiatives.

La Fondation des jeunes de la DPJ travaille en collaboration avec le CISSS Côte-Nord.

« Directement avec les intervenants de la DPJ qui avaient levé la main, en disant qu’il y avait des besoins qui étaient très grands », dit Marie-Hélène Vendette, directrice des communications de la Fondation. « On s’est concentré sur la clientèle des tout-petits, soit les 0-5 ans. »

Plus d’une cinquantaine de « baluchons » ont été offerts à des familles de la Côte-Nord, qui venaient de donner naissance à un poupon. Ces baluchons comprennent le matériel nécessaire pour un bébé tels que des pyjamas, des couches, du lait maternisé, des biberons, des suces, etc.

La Fondation a aussi offert une cinquantaine de trousses de développement pour tout-petits.

« Les trousses de stimulation contiennent beaucoup de matériel pour que les intervenants qui travaillent avec les enfants et les familles puissent aider, dans toutes les sphères de développement », dit Marie-Hélène Vendette.

On peut y retrouver des crayons, de la pâte à modeler, des ciseaux, etc.

« Les trousses peuvent aussi contenir de petits projets, des idées », dit-elle. « Parce que des fois, il faut outiller les parents dans leur rôle de stimulation du développement de leur enfant. »

De l’aide financière est également offerte aux familles.

« On donne aussi beaucoup de cartes alimentaires, parce qu’on sait que c’est la base. Quand le ventre est vide, tout le développement est plus difficile », dit-elle. « On appuie les familles, pour éviter la précarité alimentaire. »

Une collaboration est en cours avec la Fondation Manicouagan, afin de financer un module de jeu extérieur destiné aux enfants de cinq à onze ans.

« On aide à financer un module de jeu dans un Centre jeunesse à Baie-Comeau », dit Mme Vendette. « Pour faire bouger les jeunes, développer leurs capacités motrices et égayer leur milieu de vie. »

Le projet est tout récent de cet automne, donc il n’en est qu’à l’étape du financement.

« Les cartes alimentaires, les trousses de développement, les baluchons de nouveau-né ainsi que le module de jeu totalisent un investissement de plus de 50 000 $ de la part de la Fondation sur la Côte-Nord », précise Marie-Hélène Vendette.

Besoins grandissants

L’augmentation du coût de la vie, la crise du logement et le prix élevé du panier d’épicerie affectent les familles plus vulnérables. C’est pourquoi la Fondation des jeunes de la DPJ compte sur l’appui de la population, pour sa campagne de financement de Noël. La somme récoltée permettra d’aider des jeunes, tout au long de l’année.

Les demandes d’aides ne cessent d’augmenter et les besoins sont grandissants pour les quelque 42 000 jeunes pris en charge par la DPJ au Québec.

« L’an dernier, la Fondation a offert deux fois plus de soutien financier pour les jeunes en transition vers la vie adulte, deux fois plus d’heures de tutorat à des enfants en difficulté d’apprentissage et a investi deux fois plus de fonds dans ses programmes d’aide », rappelle Anaïs Favron, porte-parole de la Fondation.