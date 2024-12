Un meilleur encadrement pour les services de santé de Uashat mak Mani-utenam

ITUM a annoncé, lundi, l’obtention de l’accréditation de base d’Agrément Canada pour son secteur de Santé. Cette reconnaissance viendra notamment encadrer les pratiques des professionnels de la santé, qui œuvrent à Uashat mak Mani-utenam.

« Ça va nous permettre de nous assurer que les services qu’on offre sont en amélioration continue », a expliqué Marceline Tshernish, directrice du secteur Santé d’ITUM, en conférence de presse. « [Ça nous permettra aussi] d’offrir des soins culturellement pertinents et sécuritaires pour les membres de la communauté. »

Agrément Canada est un organisme de certification qui accompagne les établissements de santé dans leur démarche, pour répondre aux normes d’excellence nationales et internationales. ITUM a obtenu l’accréditation de base, avec un taux de conformité de 99 %.

« Cette reconnaissance confirme l’engagement profond d’ITUM à offrir à sa population des soins de santé aux plus hauts standards de qualité et de sécurité », a commenté Rose-Anne Grégoire, vice-cheffe d’ITUM et membre du comité Santé et Services sociaux. « L’accréditation reflète parfaitement la vision et les priorités de notre Conseil. Le bien-être et la guérison de notre population sont au cœur de chacune de nos décisions et de nos actions. »

Mylène Dugas St-Louis, coordonnatrice des soins à domicile à ITUM, a salué deux réussites en santé : un projet d’innovation en vaccination dans les CPE et le prix Florence 2023, remis à Johanne Malec-Lalo, pour son engagement professionnel.

« Les équipes du secteur de Santé à ITUM continueront de mettre en place des initiatives novatrices pour renforcer l’accès aux soins et améliorer constamment la qualité des services », a-t-elle dit. « Grâce à cette accréditation, nous pouvons affirmer avec conviction que nous sommes dans la bonne direction. »