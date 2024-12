Station Gallix | C’est Dame Nature qui décidera de l’ouverture

La direction de la Station Gallix espère pouvoir lancer sa saison sur les pentes ce samedi 14 décembre. Son sort se retrouve en partie entre les mains de Dame Nature.

La pluie annoncée pour mercredi et jeudi et la température prévue pourraient jouer les trouble-fête.

« C’est certain que ça complique le travail d’enneigement. Mais nous pensons que les dernières tombées de neige ainsi que l’enneigement artificiel déjà effectué vont tenir le coup et que l’impact ne sera pas majeur », a indiqué, lundi matin, le directeur général de la Station Gallix, Mathieu Gaudreault.

Le plan est de lancer la saison samedi par une Journée familiale avec tour de poney avec Petits Trots en fête, géocaching, soit une chasse au trésor présenté par X-plore Plein Air, ainsi qu’initiation en groupe pour les enfants de 5 à 8 ans (avec location d’équipement pour seulement 30 $ – sur réservation).

Saison prometteuse

Le portrait est plus prometteur que lors des dernières saisons. La neige naturelle, avec la tempête de jeudi dernier et l’enneigement fait par les nouveaux canons ont été favorables.

C’est donc de bon augure après les trois dernières marquées par des débuts retardés, privant les adeptes de sports de glisse de leur activité, durant le congé des Fêtes.

« La période des Fêtes, ça représente 50 % du chiffre d’affaires. C’est bénéfique pour la Station et la clientèle. La période des Fêtes est essentielle pour nous », souligne M. Gaudreault.

Les retours du directeur de la montagne, Jean-François Thibeault, et de Melyna Lareau au marketing et logistique, laissent entrevoir du positif pour la Station Gallix.

« On veut ramener les événements gagnants du passé, dont le Hill Climb. On veut aussi ponctuer des soirées animées les vendredis et les samedis, avec des chansonniers et des humoristes », a fait savoir M. Gaudreault.

La Station Gallix sera d’ailleurs le site, avec le Mont Ti-Basse de Baie-Comeau, d’une compétition de ski alpin, le Championnat SEMAC, qui se tiendra du 12 au 15 février dans la région. Des skieurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l’Est du Québec, de la Mauricie, de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Côte-Nord seront en pistes.

La direction de la Station planifie aussi le retour du Ski Splash et l’ajout d’un Hill Cross, en avril.

Mathieu Gaudreault souhaite ramener le membership perdu dans les dernières années, en raison des pépins rencontrés. La prévente des cartes de membres se poursuit jusqu’au 15 décembre, 16 h.

« À force de bonnes nouvelles, on va revitaliser la Station », a mentionné le directeur général, qui compte développer l’endroit sur quatre saisons.

Au sujet des changements climatiques, M. Gaudreault ne s’en inquiète pas trop à long terme.

« Oui, il fera plus chaud et il y aura plus de journées de gel et dégel, l’enneigement sera plus coûteux, mais on est rassuré par rapport au positionnement de la Station. On aurait des impacts moindres. »