Les activités du crime organisé sont plus calmes sur la Côte-Nord, dit le ministre Bonnardel 

Les activités du crime organisé sur la Côte-Nord seraient « plus calmes » selon la perception du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel. Toutefois, la bataille est loin d’être gagnée.

« Selon les informations, les renseignements des policiers, il y a une grosse grosse différence. En tout cas, du pouls qu’on a pris du côté des élus et de la population, c’est plus calme. C’est plus calme depuis quelques mois déjà. Ce n’est pas gagné, mais on va s’assurer d’être présents », déclare le ministre et député de la circonscription de Granby.

M. Bonnardel est de passage sur la Côte-Nord et un arrêt dans le coin de Baie-Comeau s’imposait le 9 décembre pour rencontrer certains intervenants.

« C’était important pour moi de venir rencontrer le maire (de Baie-Comeau), la Sûreté du Québec et les équipes terrain. On est maintenant ici avec la SOPFEU. On veut surtout faire un portrait de la situation », indique-t-il.

Ce dernier souhaite connaître les réalités régionales avec la création de l’équipe mixte pour contrer la violence armée avec la Sûreté du Québec et des membres du service de police de Uashat Mak Mani-Utenam.

« Je sais que la population a pu être inquiète par moment suite à des événements de violence armée quand même assez importants, révèle M. Bonnardel. On devait répondre le plus rapidement possible et c’est ce qu’on a fait en février dernier en nommant cette escouade. […] On ne peut pas se le cacher, les régions de la Côte-Nord, la rive sud de Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont été particulièrement touchées. »

Le combat n’est « pas gagné »

Ce sont 38 dossiers d’enquête qui ont été mis de l’avant, 52 arrestations, 37 armes à feu qui ont été saisies, tout comme 2,1 kilos de cocaïne et 125 000 $ en argent. Voici des statistiques qui parlent pour le ministre.

« C’est un combat qui n’est pas gagné, mais sur lequel la présence et la visibilité de la police sont immensément importantes sur le terrain pour assurer la sécurité de la population »

Cinq effectifs ont été ajoutés avec cette escouade sur la Côte-Nord, soit trois à la Sûreté du Québec et deux au service de police de Uashat Mak Mani-Utenam.

Communication et travail sur le terrain

François Bonnardel se dit à l’écoute des besoins des villes de la Côte-Nord, mais aussi des plus petites municipalités.

Avec le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, des discussions ont entre autres porté sur les enjeux d’ici. « C’est surtout les questions de sécurité qui sont importantes, comme les questions de communication du côté de la Sûreté du Québec, pour bien informer les positions que la SQ prend, les arrestations que la SQ pourrait faire et les saisies »

« Vous savez, quand on parle des enjeux de sécurité, c’est important de se sentir en sécurité partout. C’est une priorité du gouvernement de travailler en ce sens », lance pour sa part le député de René-Lévesque, Yves Montigny, qui accompagnait le ministre dans ses rencontres.

« Notre présence sur le terrain, la visibilité des policiers et des enquêteurs sur le terrain est immensément importante pour rassurer la population. C’est ce qu’on va continuer de faire pour réduire, encore une fois, ces épisodes de violence que la région a pu connaître dans les derniers mois », rassure M. Bonnardel.

Le ministre caquiste rencontrera les intervenants de Sept-Îles le 10 décembre sur le même sujet.