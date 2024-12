Hydro-Québec veut s’attaquer aux microcoupures au parc Ferland

Aux prises avec de nombreuses pannes de courant au parc Ferland, à Sept-Îles, Hydro-Québec mènera une inspection complète pour que le tout cesse.

La situation a été dénoncée par la conseillère municipale du secteur, Guylaine Lejeune.

« Il y a certaines rues au secteur Ferland, où il y a régulièrement des pannes de courant. [ Cela arrive] quand il y a trop de vent, ou trop de pluie », avait-elle affirmé, lors d’une séance du conseil en octobre.

À la suite de l’intervention de Mme Lejeune, la société d’État a mené une analyse du service, pour la période s’échelonnant entre janvier 2019 et la mi-novembre 2024.

Dans cet intervalle, il a été constaté qu’il n’y a pas eu d’augmentation du nombre de pannes.

« Cette analyse a permis de conclure à une bonne qualité de service, en situation normale de rétablissement (excluant les appels 911 et les évènements météo majeurs). La qualité de service est comparable à la moyenne provinciale », indique par courriel Marie-Eve Duguay, conseillère relations avec le milieu pour Hydro-Québec.

Cependant, du 1er janvier au 12 novembre 2024, il y a eu cinq coupures de courte durée (moins de 5 minutes). Des surcharges du réseau entraînent le déclenchement de dispositifs de protection, ce qui cause les microcoupures.

« Nos dispositifs de protection se déclenchent automatiquement en cas d’anomalies, ou de surcharge sur le réseau. Ils permettent d’éviter des pannes de plus longue durée », fait savoir la société d’État.

Afin de corriger cette situation et de mettre fin aux microcoupures, « une inspection complète et une analyse préventive de la charge de 150 transformateurs seront effectuées au printemps 2025».

Cela permettra d’identifier l’origine et les causes potentielles de surcharges sur le réseau de distribution du secteur Ferland.

En attendant les résultats des inspections, les citoyens du parc Ferland sont invités à signaler les pannes, les microcoupures, des bris d’équipement ou des objets présents sur les fils, à la Ligne de signalement d’Hydro-Québec au 1-800-790-2424.

Concernant les pannes de longue durée (plus de cinq minutes), aucune n’a été causée par la végétation en 2023 et en 2024 dans le secteur Ferland. Hydro-Québec attribue le tout à des travaux d’élagage et d’abattage qui ont eu lieu en 2022.

« Aucune panne de longue durée n’est liée à une défectuosité d’équipements depuis 2020. Le réseau est robuste », explique Mme Duguay.