Des agriculteurs d’ici “complices de la biodiversité”

Plusieurs entreprises agricoles de la Côte-Nord se sont qualifiées au nouveau programme de valorisation et de reconnaissance ” L’agriculture complice de la biodiversité ” de l’Union des producteurs agricoles.

Les entreprises agricoles Bleuets Silma Inc, Ferme Yves Laurencelle, Ferme Perron et fils SENC, Ferme Desrochers, Herbamiel, Les Jardins de Carmanor, Bioferme du Nord et COOP de solidarité Gaïa sont désormais “complices de la biodiversité”, une reconnaissance obtenue grâce à leurs bonnes pratiques en matière de conservation et d’amélioration de la diversité dans leurs milieux respectifs.

Les entreprises agricoles susmentionnées ont en commun d’avoir mis en place des aménagements et des pratiques favorables à la biodiversité.

Elles disposeront désormais d’outils de communication pour les faire valoir auprès de leurs clients et fournisseurs.

“Grâce à ce programme, les productrices et les producteurs agricoles auront la chance de mettre en valeur leurs bonnes pratiques et les efforts mis en place sur leur entreprise pour contribuer à améliorer la biodiversité. Cela permettra d’avoir une reconnaissance de ces efforts et un rayonnement auprès de la population et dans le milieu agricole “, souligne M. Yves Laurencelle, président de la Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale-Côte-Nord.

Le projet ” L’agriculture complice de la biodiversité ” est une initiative de quatre Fédérations régionales de l’UPA élaborée dans le cadre du ” Plan d’Agriculture Durable ” (PAD) du gouvernement du Québec.