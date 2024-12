Budget 2025 | Hausse de taxes de 3% à Port-Cartier

C’est une hausse de 3 % que les Port-Cartois verront dans leur compte de taxes municipales en 2025.

C’est donc dire que pour une maison moyenne, dont la valeur est de 207 173$, c’est une somme additionnelle de 66,99$ par rapport à 2024 .

La valeur des maisons a connu une hausse considérable à Port-Cartier avec le dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation. Les résidences ont augmenté de 40 000$ en moyenne pour leur valeur. Afin de minimiser l’impact sur le compte de taxes annuelles, la Ville de Port-Cartier a diminué le taux de taxes passant de 1,3286 $ à 1,1$.

Pour ce qui est des maisons mobiles, l’augmentation est plus considérable. L’écart sera de 104,31$ par rapport à 2024.

Le budget de 26,2 M$ en 2025. Il s’agit d’une hausse d’environ 800 000$ (3,2%) par rapport au budget de 2024.

« L’augmentation des coûts opérationnels, le manque de ressources humaines ainsi que la hausse de nos divers contrats ont fait en sorte que nous avons dû user d’ingéniosité afin d’être en mesure d’offrir une qualité de services aux citoyens », a affirmé le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, pour résumer ce budget 2025.

La hausse du coût pour la collecte des ordures et l’instauration du compostage a un impact sur le budget. Il en coûtera 283 866 de plus à la municipalité pour accomplir cette tâche. La mise en service d’un nouveau contrat pour les collectes est notamment en cause.

La municipalité a aussi adopté son programme des dépenses en immobilisations d’une valeur de 59 M$ pour les années 2025,2026 et 2027.

Les principaux projets prévus pour l’année 2025 sont l’avancement du projet de mise aux normes du traitement d’eau potable et des eaux usées dans le secteur Pentecôte, ainsi que l’agrandissement du Café-théâtre Graffiti. Des investissements de 14,6 M$ sont envisagés pour 2025.