De la pluie attendue pour Sept-Îles

Après les flocons de neige annoncés par Environnement Canada pour mardi sur la région de Sept-Îles, c’est de la pluie qui devrait tomber mercredi et jeudi.

La neige de mardi se transformera en pluie pour les deux jours suivants, pouvant rendre la chaussée glacée et glissante lors de la transition.

Un important système en provenance du long de la côte Est Américaine frappera le Québec au cours de la nuit de mercredi à jeudi

Les quantités de pluie seront significatives. Au thermomètre, les températures seront bien au-delà du point de congélation. Environnement Canada prévoit un 8 degrés Celsius pour jeudi.

De très forts vents toucheront aussi la Côte-Nord, particulièrement le long du littoral.

« L’effet combiné de la marée haute et des forts vents du secteur sud-est pourrait provoquer un déferlement de vagues sur l’est de la Gaspésie, Anticosti et la Côte-Nord entre Port-Cartier et Natashquan. Finalement, une baisse rapide des températures jeudi pourrait favoriser un gel soudain des différentes surfaces », indique Environnement Canada.