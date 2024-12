Alerte météo : attention au verglas

Un épisode de pluie verglaçante est possible entre les journées du 10 et du 11 décembre au Québec. La prudence sera de mise sur les routes, spécialement pour les régions de l’est de la province.

Un bulletin météo spécial a été émis par Environnement et Changement climatique Canada.

Après un épisode de neige mardi, celle-ci se transformera progressivement en pluie mercredi. Cette période de transition rendra la chaussée glacée et glissante sur certaines routes.

Dans ce bulletin spécial, on peut aussi lire qu’un important système se développera le long de la côte est américaine et remontera sur le Québec au cours de la nuit de mercredi à jeudi.

Des accumulations d’eau sont probables sur les routes et dans les basses terres. Des vents forts et violents se joindront au mélange météo.

L’effet combiné de la marée haute et des forts vents du secteur sud-est pourrait provoquer un déferlement de vagues sur l’est de la Gaspésie, Anticosti et la Côte-Nord entre Port-Cartier et Natashquan.

Finalement, Environnement et Changement climatique Canada prévoit une baisse rapide des températures jeudi, ce qui causera un gel soudain.