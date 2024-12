Le Drakkar balayé par les Remparts

Victime d’un 4e revers de suite à domicile, le Drakkar a vécu le déshonneur de subir un balayage à la maison, samedi après-midi, quand il s’est incliné par le pointage de 5-4 devant les Remparts de Québec.

Battus 6-4 la veille, les vikings du navire ont continué de s’enliser sur la surface glacée du Centre sportif Alcoa et, comme ils l’ont fait durant toute la semaine, ils ont offert une autre performance très ordinaire.

Inspirés par leur superbe remontée de la veille (ils tiraient de 4-2 après deux périodes), les visiteurs de la Vieille Capitale, eux, ont joué du hockey sans complexe et ont su tirer profit de la moindre occasion.

Malgré seulement six tirs au but (18 au total), les Diables rouges ont été opportunistes et ont vite donné le ton en se forgeant une avance de 2-0 après 20 minutes de jeu.

Les locaux ont démarré la deuxième en force quand Matyas Melovsky a réduit l’écart après 35 secondes d’écoulées tout en déclenchant une avalanche de toutous sur la patinoire. L’indiscipline des locaux a toutefois permis à l’ennemi de reprendre une avance de trois buts.

Troisième période

Les Remparts ont profité d’un jeu chanceux pour gonfler leur priorité à 5-1 au début du dernier tiers. Les membres de l’équipage (total de 44 lancers) ont ensuite sonné la charge avec une poussée de trois buts sans riposte, mais ce fut insuffisant.

« C’est un drôle de match à commenter. Disons qu’il y a eu des buts bizarres. Les joueurs étaient nerveux en début de partie. La confiance était fragile et ils jouaient plus sur les talons », a reconnu le pilote Jean-François Grégoire.

Avec six défaites à ses sept dernières parties, le Drakkar navigue sur des eaux très agitées. « Ce sont des choses qui se produisent au cours d’une saison. Ça fait longtemps que cela ne nous était pas arrivés. On va prendre un peu de recul pour bien analyser la situation », a ajouté le dirigeant tout en songeant à l’éventuelle période des transactions.

Son homologue Éric Veilleux était beaucoup plus satisfait à la suite de ce week-end payant à l’étranger. « C’est plaisant de voir les joueurs se comporter de la sorte. Nous avons une jeune équipe et ce n’est pas toujours évident, mais j’aime bien ce que je vois présentement », a résumé l’ex-pilote du Drakkar.

En vitesse

Alexandre Taillefer, Alexandre Desmarais, Justin Côté, Loic Goyette et Andreas Straka ont trompé la vigilance du gardien Mathys Routhier…Anthony Lavoie, Justin Poirier et Louis-Charles Plourde ont inscrit les autres filets du Drakkar face à Louis-Antoine Denault…En plus de subir trois défaites, le Drakkar a alloué un total de 17 buts durant la fin de semaine. Il jouera son prochain match, vendredi, à Rimouski.