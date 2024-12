La papetière de Baie-Comeau est vendue

La compagnie Norderra, nouvellement constituée depuis le 2 décembre, est maintenant propriétaire de l’usine de pâtes et papier de Baie-Comeau.

La papetière, propriété de Domtar (anciennement Produits forestiers Résolu), avait suspendu ses activités depuis le 28 mars 2020.

Le Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau du Québec (SEPB-Québec) a confirmé la vente sur ses réseaux sociaux le 6 décembre en fin de journée.

« Ainsi, le 4 décembre 2024 était la dernière journée de travail des employé-es restants », a-t-il écrit dans sa publication qui visait à souligner le dévouement des travailleurs.

« Ils étaient nombreux à avoir travaillé dans cette usine qui a démarré ses activités en 1938. Pendant de nombreuses années, l’usine était le cœur de la vie industrielle de Baie-Comeau », peut-on lire.

Nouvel acquéreur

Selon les informations du SEPB-Québec, le nouvel acquéreur a l’intention de cesser complètement les activités de l’usine. « La nouvelle compagnie a plutôt fait l’acquisition des actifs », divulgue le Syndicat.

Sur le site Web du Registraire des entreprises du Québec, l’entreprise affiche l’adresse de la papetière baie-comoise comme son établissement principal appelé Complexe Norderra depuis le 2 décembre dernier.

Norderra se qualifie comme un exploitants de bâtiments non résidentiels. Son siège social est situé en Ontario. Elle est dirigée par la famille Veldman qui se spécialise dans la revitalisation des propriétés en fin d’utilisation. Deux des trois propriétaires possèdent d’ailleurs le BMI Groupe qui a déjà fait l’acquisition d’au moins deux usines de pâte et papier, selon le site Web de l’entreprise ontarienne.

« We reimagine, repurpose, and revitalize legacy real estate and industrial infrastructure (Nous réinventons, réutilisons et révitalisons les infrastructures immobilières et industrielles existantes) », affirme le BMI Groupe sur Internet.

Domtar n’a pas encore confirmé la vente de la papetière baie-comoise.

Une annonce à venir

Du côté de la Ville de Baie-Comeau, le maire Michel Desbiens ne peut pas commenter la transaction pour le moment. Il dévoile toutefois qu’une annonce est prévue dans les prochains jours par l’entreprise. À suivre…