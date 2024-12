Des biscuits sourires des Fêtes payants pour l’est de la Côte-Nord

Il s’est vendu pour 17 630$ en biscuits sourires des Fêtes dans les Tim Hortons de Sept-Îles, Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre pour la campagne 2024 tenue du 18 au 24 novembre.



La moitié de cette récolte va à la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles, dont 5 560$ pour le département de santé mentale. Pour Port-Cartier (1482$) et Havre-Saint-Pierre (1773$), les montants resteront au niveau local et serviront à un projet pour les usagers de leur hôpital respectif.

Sur la photo, il s’agit du montant des ventes total pour les Tim Hortons de Sept-Îles du franchisé Jean-Christophe Harrisson.