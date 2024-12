Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Budget 2025 | Hausse de taxes majeure dans les périphéries à Sept-Îles

Le dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation fait que les citoyens dans les secteurs en périphérie de Sept-Îles voient leur compte de taxes subir une hausse considérable.

Une décision d’ici mars pour le nouvel aréna à Sept-Îles

Le temps est désormais compté pour le projet de nouvel aréna à Sept-Îles. Le conseil municipal a jusqu’au 27 mars 2025 pour trancher.

L’aréna, on le fait !

On est samedi. J’ouvre difficilement les yeux au son de mon cadran qui m’agresse, tandis que la noirceur est encore bien enveloppante dehors. Je me tire péniblement du lit. J’ouvre la machine à café. Juste le son qu’elle fait me donne du courage. Je me rends dans la chambre de mon petit bonhomme de 4 ans. Je lui flatte le dos doucement en lui murmurant : c’est l’heure du hockey mon amour. HOP. En un temps trois mouvements, il est debout en train de préparer sa poche. Impressionnant, me dis-je, pour un non-initié à la caféine.

Coop de Gallix | Objectif janvier 2025 pour l’ouverture

C’est au début de l’année 2025 que devrait avoir lieu l’ouverture de la Coopérative de Gallix.

« Je suis un syndicaliste, pas une coiffeuse » — Bernard Gauthier

Bernard Gauthier, à qui la FTQ-Construction a retiré ses cartes syndicales, a donné des détails entourant la situation dans une vidéo à son image publiée sur ses réseaux sociaux, mercredi.

Un autre record pour le Port de Sept-Îles

Le mois de novembre 2024 passera à l’histoire au Port de Sept-Îles. Un nouveau record a été établi au terminal Multiusager avec la visite NSU Justice.

Projet Hydro-Québec : les échanges avec Uashat mak Mani-utenam restent flous

Hydro-Québec affirme qu’il est « trop tôt » pour préciser la nature des discussions en cours avec la communauté de Uashat mak Mani-utenam, concernant les projets énergétiques prévus sur leur territoire.

Natashquan aura son nouveau havre de pêche

Le gouvernement du Canada annonce un investissement de 27 M$ pour les havres de pêche de Natashquan, Kegaska et Baie-Trinité.

Violence armée ǀ Dave « Pik » Turmel et All Boivin sont les plus recherchés au pays

Dave « Pik » Turmel, qui serait à la tête de la Blood Family Mafia (BFM), le gang « prêt à tout pour prendre le contrôle du trafic de drogue » notamment sur la Côte-Nord, est désormais le fugitif le plus recherché au pays.

Les bacs bruns récoltés dès le 6 janvier à Port-Cartier

C’est le 6 janvier que débutera la collecte des quelque 2 500 bacs bruns sur le territoire de la Ville de Port-Cartier.

Des haltes-chaleur pour les gens en situation d’itinérance dans Sept-Rivières

Deux haltes-chaleur verront le jour d’ici quelques semaines à Sept-Îles et Port-Cartier. Les ressources accueilleront chacune jusqu’à dix personnes en situation d’itinérance.

Deux Septiliennes lancent une application de vente d’articles pour enfants

Une idée farfelue lancée il y a un an par Laurence Leblanc-Lynch à son amie Joannie Lebrun est devenue réelle, avec le récent lancement de l’application mobile Poulichon, une plateforme pour la vente d’articles de seconde main pour les enfants.

Rio Tinto donne 125 000 $ à des organismes nord-côtiers

Rio Tinto a fait un don de 25 000 $ à cinq organismes de la Côte-Nord, dans le cadre des 16 jours d’activisme contre la violence fondée sur le sexe.

Le Tangon : raviver la flamme culturelle de Sept-Îles

L’auberge Le Tangon est l’un des secrets les mieux gardés de Sept-Îles. Ingrid Anderson-Aylestock, qui prendra bientôt la direction de l’établissement, entend la faire rayonner davantage.

Innu Nikamu recevra un prix à l’International Folk Music Awards

Innu Nikamu sera récompensé lors de l’International Folk Music Awards, qui aura lieu à Montréal, en février.

Un choix naturel à la présidence d’honneur du Tournoi Orange Alouette

Impliqué à titre de partenaire du Tournoi Orange Alouette via son entreprise Groupe FG, Frédéric Gagnon se voit confier la présidence d’honneur pour l’événement sportif, social et festif qui animera Sept-Îles, du 1er au 4 mai 2025.