Rio Tinto donne 125 000 $ à des organismes nord-côtiers

Rio Tinto a fait un don de 25 000 $ à cinq organismes de la Côte-Nord, dans le cadre des 16 jours d’activisme contre la violence fondée sur le sexe.

Le Centre Femmes aux 4 Vents de Sept-Îles, La maison d’hébergement Ashpikun, de Matimekush-Lac John et Hope Haven de Labrador City sont les organismes aidés par Rio Tinto IOC. De son côté, la division Rio Tinto Fer et Titane soutient deux organismes de Havre-Saint-Pierre : le Centre Le Volet des Femmes et le Regroupement Mamit Innuat.

C’est la cinquième année consécutive que Rio Tinto fait des dons pour aider des organismes qui offrent des services aux personnes touchées par la violence fondée sur le sexe.

Au total, ce sont 14 organisations qui se partagent 350 000 $ à travers le Canada.