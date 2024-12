Les bacs bruns récoltés dès le 6 janvier à Port-Cartier

C’est le 6 janvier que débutera la collecte des quelque 2 500 bacs bruns sur le territoire de la Ville de Port-Cartier.

Les gens sont invités à les remplir dans les jours précédant la première collecte, soit autour du 23 décembre. Le contenu sera par la suite transporté à la plateforme de compostage de la Ville de Sept-Îles.

Le maire de Port-Cartier s’attend à ce qu’il y ait une période d’adaptation pour les citoyens. Il fait un parallèle avec l’instauration du recyclage, qui a pris un certain temps.

« Il y a eu beaucoup de gens qui étaient réfractaires, mais avec le temps, ils ont développé une habitude et aujourd’hui, ça va très bien », dit Alain Thibault.

Il rappelle qu’il y a plusieurs avantages économiques et environnementaux pour l’instauration de la collecte des matières organiques.

Distribution

Quelques employés de la municipalité ont été payés en temps supplémentaires pour la distribution des bacs, lors du congé de l’Action de grâce. La Ville dit avoir dû composer avec des délais très serrés.

« On avait un échéancier assez court et on avait beaucoup de travaux à réaliser à cette période. Nos gens, aux travaux publics, ont pris la décision de faire rentrer du personnel pour faire la distribution des bacs. Sans cela, on aurait dû retarder des travaux ailleurs », explique le maire, Alain Thibault.

Rencontres citoyennes

Deux séances d’information seront organisées, afin de bien outiller les citoyens sur la collecte des matières résiduelles. Les résidents pourront en apprendre plus sur la gestion des matières, l’entretien des bacs et poser leurs questions sur place.

Une première rencontre se tiendra le 11 décembre, dans le secteur Rivière-Pentecôte, à 18 h, à la salle de l’âge d’or (4351, route Jacques-Cartier). La deuxième aura lieu le 12 décembre, à Port-Cartier, à l’Agora (21, rue des Cèdres).

Les résidents recevront un guide de l’écocitoyen, qui comprend un nouveau calendrier de collecte. Il comporte également des informations pertinentes sur le type de matières que l’on doit retrouver dans le bac brun, bleu et vert, en plus des endroits où il est possible de se départir de certains articles ou matériaux.