Le Drakkar l’échappe

Le Drakkar en échappé une belle, vendredi soir, quand il a été renversé 6-4 par les Remparts de Québec devant 2026 spectateurs présents dans les gradins du Centre sportif Alcoa.

Après un départ canon et une avance de 3-0 après 20 minutes de jeu, les membres de l’équipage ont payé le prix pour leur excès de confiance face à des visiteurs, qui n’ont jamais baissé les bras.

Les Remparts ont travaillé beaucoup plus fort et ont été récompensés pour leurs efforts. Tirant de l’arrière 4-2 après deux périodes de jeu, les hommes d’Éric Veilleur sont revenus en force et ont ajouté à l’insulte avec quatre buts sans riposte au dernier engagement.

L’attaquant de 17 ans Xavier Lebel a sonné la charge des siens avec un tour du chapeau dont les deux derniers buts de son club à l’occasion de ce programme double entre les deux équipes.

Victime d’un troisième revers de suite à la maison et d’une cinquième défaite à ses six dernières sorties, le Drakkar traverse son premier creux de vague de la saison et s’est battu lui-même lors de cette contre-performance.

Perdre les repères

« Les joueurs ont très bien amorcé le match. Par la suite, il y a eu des mauvaises décisions et ils ont ensuite perdu leurs repères. Nous avons commis des mauvais jeux et ils (les Remparts) en ont profité à chaque fois », a reconnu l’entraîneur en chef Jean-François Grégoire.

La situation est devenue plus frustrante dans le clan baie-comois, qui a vu ses deux meilleurs attaquants, Justin Poirier et Matyas Melovsky, écoper de trois punitions de dix minutes d’inconduite durant la rencontre.

« C’est sûr qu’il faut savoir mieux gérer les émotions quand ça devient difficile. Ce ne sont pas des choses que l’on veut voir et il va vite falloir s’ajuster », a analysé le patron derrière le banc.

Outre le triplé de Xavier Lebel, Andreas Straka et Charlie Morrison (les deux en désavantage numérique) et Ryan Howard ont déjoué le gardien Lucas Beckman qui a fait face à un barrage de 41 lancers.

En vitesse

Matyas Melovsky, Justin Poirier (son 23e de la saison), Raoul Boilard et Samuel Boisvert (son 1er en carrière dans la LHJMQ) ont sonné la riposte face au cerbère Benjamin Lelièvre, auteur de 26 arrêts…Le Drakkar aura une belle occasion de se reprendre, samedi après-midi (16 h), à l’occasion de ce deuxième match de ce programme double sur la glace du Centre sportif Alcoa.