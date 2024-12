Tempête : panne d’électricité et fermeture de CPE

Le CPE Sous le bon toit et Ritourn’ailes fermeront plus tôt et une panne d’électricité touche la Salle Jean-Marc-Dion.

Le CPE Sous le bon toit annonce la fermeture de ses deux installations ainsi que de son bureau coordonnateur.

« Nous vous demandons de venir chercher votre enfant dès maintenant, si possible, et au plus tard 14 h », peut-on lire sur les réseaux sociaux du CPE.

Dans un avis transmis aux parents, le CPE Ritourn’ailes demande aux parents de venir récupérer leur enfant afin que le personnel puisse quitter en tout sécurité.

Panne

Depuis 12 h 20, une panne d’électricité touche les clients d’Hydro-Québec situés à l’intersection du boulevard Laure et de la rue Régnault, à Sept-Îles.

Le rétablissement est prévu vers 14 h 15.

La Salle de spectacle Jean-Marc-Dion (JMD) est touchée par la panne.

« Le vent fait voler de gros morceaux de carton dans les fils électriques. Plus de courant pour vous servir », est-il écrit sur sa page Facebook.