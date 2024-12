Photos | Sept-Îles au coeur de la tempête

La tempête s’est fait attendre à Sept-Îles. Elle est arrivée plus tard que prévu, soit en après-midi jeudi. La neige et les vents se sont intensifiés vers 14 h.

Ces conditions se poursuivront une partie de la soirée et de la nuit. La tempête devrait s’essouffler en fin de nuit.

La visibilité varie de réduite à nulle sur la route 138 sur la Côte-Nord.

Plusieurs organismes et entreprises ont été prévoyants en fermant plus tôt pour veiller à la sécurité de tous. Les activités de plusieurs organisations sportives et culturelles sont annulées pour la soirée.

Sept-Îles au cœur de la tempête

Vers 17h la mer était agitée. L’intensité de la tempête frappe au Vieux-Quai.

Jour de neige pour les élèves.

Sept-Îles prend une allure hivernale.

Un piéton à peine visible le long du boulevard des Montagnais où la visibilité était considérablement réduite vers 17h.