Des pannes électriques sur la Côte-Nord

Plus de 600 clients sont plongés dans le noir en cette soirée de tempête hivernale sur la Côte-Nord.

Une panne de courant touche la municipalité de Baie-Trinité dans la Manicouagan depuis 17 h 20. La durée des travaux n’est toujours pas évaluée, mais on prévoit un rétablissement du service à 21 h 30. La cause demeure indéterminée pour le moment.

Du côté de Sept-Rivières, on dénote une panne électrique dans 146 résidences à Port-Cartier depuis 15 h 46. Le retour de l’électricité est prévu à 19 h 30 et la cause de la panne n’est pas identifiée.

À Sept-Îles, seulement 7 clients sont sans électricité depuis ce midi. Les travaux sont en cours.

Au total, au Québec, on dénombre 30 interruptions de courant laissant plus de 1 800 résidences dans le noir.