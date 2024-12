Coop de Gallix | Objectif janvier 2025 pour l’ouverture

C’est au début de l’année 2025 que devrait avoir lieu l’ouverture de la Coopérative de Gallix.

Initialement, l’ouverture de la Coopérative de Gallix était souhaitée pour l’automne 2024. Les résidents du secteur devront attendre quelques semaines de plus, pour pouvoir acheter des produits alimentaires et de l’essence dans le nouveau commerce.

La construction avance bien et le bâtiment devrait être livré à la mi-décembre.

Avec l’approche du temps des Fêtes, la coopérative préfère attendre en 2025 pour l’ouverture.

« Notre premier objectif était d’ouvrir avant le temps des Fêtes, mais on a réalisé que cela ne serait pas possible parce que le délai serait trop serré », affirme Réjean Porlier, président de la coopérative. « S’il y a quelque chose qu’on veut éviter, c’est de partir tout croche et faire mauvaise impression en partant. »

Entre la livraison du bâtiment et l’ouverture, cette période servira notamment à remplir les tablettes du commerce et à former le personnel. Le processus d’embauche est amorcé. La coopérative aura besoin de cinq employés.

Pour M. Porlier, l’engouement pour la coopérative est bien présent. Il affirme s’en faire parler constamment.

« Les gens, ça fait longtemps qu’ils attendent », dit-il.

Le secteur de Gallix n’a plus de commerce de proximité depuis 2017, lors de la fermeture du dépanneur. Les résidents doivent donc se rendre à Port-Cartier, ou au centre-ville de Sept-Îles pour effectuer les courses.

Un lieu stratégique

C’est en plein cœur de la communauté que le bâtiment de la Coop de Gallix a été construit, et non pas aux abords de la route 138. Cette dernière option aurait pu être vue comme logique, en raison du trafic qui circule à cet endroit. Toutefois, M. Porlier note que lorsque les gens font de la route, il est beaucoup plus tentant de s’arrêter directement à Sept-Îles, ou à Port-Cartier.

La vision du transport actif a aussi pesé dans le choix de la coopérative. En étant dans le cœur de la communauté, il sera possible de s’y rendre en vélo, ou à pied.

« Si c’est sur la 138, il faut oublier ça. Il aurait fallu prendre la voiture pour s’y rendre », dit-il.

Le site à proximité du Saint-Laurent rend aussi le lieu plus attractif.

« D’avoir un endroit plus beau, ça ne peut pas nuire », affirme M. Porlier.

Le projet de la coopérative est estimé à environ 2 M$.

M. Porlier rappelle que le but de la Coop de Gallix n’est pas seulement de donner accès à l’achat de produits de base. C’est aussi d’en faire un catalyseur du développement socioéconomique.

« On va créer de l’emploi local. Il va également y avoir la possibilité pour les entreprises locales de mettre en valeur leurs produits. On espère aussi qu’il va y avoir un sentiment de fierté qui va se développer, parce que c’est la coopérative des membres. Ça va démontrer notre capacité de mettre en place des solutions », affirme Réjean Porlier.