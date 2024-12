Une plus grande parade du Père Noël à Uashat mak Mani-utenam cette année

Si les parades du Père Noël à Uashat mak Mani-utenam existent depuis plus de 25 ans, Sports et Loisirs ITUM espère faire de cette prochaine édition la plus ambitieuse à ce jour.

« Cette année on essaye d’y aller en grand », remarque Émy St-Onge, technicienne en loisirs chez Sports et Loisirs ITUM.

Entre 8 et 10 chars allégoriques construits par des compagnies locales, des organismes de la Ville de Sept-Îles et les secteurs d’ITUM paraderont dans les rues de Uashat, le 4 décembre, et de Mani-utenam, le 5 décembre.

Il s’agit de la première parade qu’Émy St-Onge organise.

« On espère que les gens en gardent de bons souvenirs », raconte-t-elle. « C’est vraiment pour la communauté, pour les enfants. On veut que ça commence bien le mois de décembre et le temps des fêtes. »

À la fin de la parade, le Père Noël fera la distribution de bas de Noël pour les enfants. Un repas communautaire sera servi avec de l’animation.

Le groupe de musique Atanukan de l’école Manikanetish offrira un spectacle de musique en fin de soirée et des prix de présence pour les enfants seront ensuite décernés.

Le départ des parades se fera à 17 h 15, les 4 et 5 décembre. Les chars rouleront pendant environ 45 minutes.