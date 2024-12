Une décision d’ici mars pour le nouvel aréna à Sept-Îles

Le temps est désormais compté pour le projet de nouvel aréna à Sept-Îles. Le conseil municipal a jusqu’au 27 mars 2025 pour trancher.

La Ville a présenté un avis de motion pour l’adoption du règlement d’emprunt pour le nouvel aréna à la séance extraordinaire du 3 décembre. Lors de la prochaine séance, le 9 décembre, le règlement sera adopté. Par la suite, entre le 16 et 19 décembre, il y aura la tenue d’un registre. Si un nombre suffisant de personnes s’inscrivent, un référendum sera nécessaire pour l’adoption du règlement d’emprunt.

Malgré la réalisation des procédures, le conseil n’a pas encore pris de décision finale dans ce dossier. La Ville a 120 jours après l’ouverture de l’appel d’offres pour octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire ou rejeter les soumissions. Le conseil devra donc prendre une décision d’ici le 27 mars.

Le projet est désormais estimé à 78,5M$. Cela comprend les coûts de construction (62,5 M$), les imprévus (6,5 M$), les frais de surveillance (2,3 M$), les taxes (3,5 M$) et les frais de financement (4 M$).

Pour le financement, la Ville peut compter sur une aide de 20 M$ du gouvernement du Québec. Une contribution de 10 M$ est espérée de la part du milieu. Le reste, soit 48,5 M$, sera à la charge de la municipalité.

Le projet de nouvel aréna inclut la démolition de Conrad-Parent, la réfection complète de la toiture de l’aréna Guy Carbonneau et l’annexe (passage) reliant les deux édifices.

Les citoyens se font entendre

Scène plutôt rare lors d’une séance du conseil de la Ville de Sept-Îles. La salle était pleine.

Plusieurs citoyens, plus d’une quarantaine, se sont déplacés le mardi 3 décembre pour donner leur appui au projet de nouvel aréna à Sept-Îles. Pendant près d’une demi-heure, ils ont expliqué aux membres du conseil l’importance de ce projet.

« L’aréna Conrad-Parent, ce n’est qu’une question de [temps] avant qu’elle rende l’âme. Si on devait se retrouver avec un seul aréna, ça serait catastrophique pour notre ville, les jeunes et tous les citoyens », a affirmé Nylan Bouchard, joueur et dirigeant des Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles Senior AA.

« C’est arrivé plusieurs fois que nos pratiques ont été annulées parce que l’aréna coulait et déjà qu’il n’y a pas grand-chose à faire à Sept-Îles», a affirmé l’une des nombreuses jeunes sportives qui étaient présentes.

Le maire de Sept-Îles voit de bon œil que de nombreux citoyens se sont déplacés pour manifester publiquement leur appui au projet de nouvel aréna.

Il espère qu’une telle démonstration pourra influencer les grandes entreprises à contribuer au projet.