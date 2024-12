Un week-end fort occupé pour les Voyageurs du Cégep de Sept-Îles

Toutes les équipes des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles étaient en action en fin de semaine sur le circuit collégial du RSEQ. C’était leur dernier programme avant le congé des Fêtes, à l’exception de la formation masculine en basketball.

Les gars de basket, qui n’avait pas disputé de matchs depuis cinq semaines, ont trébuché à domicile face aux Jeannois d’Alma, s’inclinant par la marque de 61-59

« À la suite d’une trop longue période d’inactivité, nos Voyageurs semblaient débuter une nouvelle saison avec les mêmes difficultés qui en découle », a livré l’entraîneur Denis Gagnon.

Il a parlé de manque de cohérence, de lenteur et d’un taux de réussite des lancers vraiment trop faible.

« Je crois sincèrement que le calendrier vient de nous jouer un tour. Il est vraiment mal fait pour nous cette saison : deux parties en octobre et rien jusqu’au 30 novembre, puis deux mégas matchs la fin de semaine suivante », a-t-il ajouté. Il fait allusion aux deux rencontres à venir avant le congé des Fêtes, sur la route, le 7 décembre à Chicoutimi contre les Cougars et le lendemain à Jonquière contre les Gaillards.

Force de caractère

La formation féminine en volleyball était à l’extérieur pour son troisième tournoi de la saison de la Ligue du Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord, sans avoir trop de route à faire. Elle était de la partie, samedi, à Baie-Comeau. Elle a gagné deux matchs et en a perdu autant.

« Beau tournoi de nos filles en fin de semaine. Elles ont démontré une belle force de caractère et prouvé qu’elles sont capables d’aller chercher des matchs importants dans des moments importants (contre Jonquière) », a fait savoir l’entraîneur Yan Savoie. Il attribue une mention spéciale à Uashteshish Mckenzie « qui a été efficace et combative en défensive tout au long de la journée. » Les Voyageurs reprendront l’action le 1er février à Chicoutimi.

Fiche trompeuse

L’équipe masculine de volley a présenté la même fiche que son homologue féminin pour son tournoi de la Ligue Québec/Chaudière-Appalaches disputé à Rivière-du-Loup. Un dossier qui aurait pu être différent selon l’entraîneur-chef.

« La fiche est trompeuse, car les aigles ont toujours été dans les matchs et auraient pu se sauver avec la victoire dans chacune des parties jouées. Nous avons été bons dans l’ensemble de la fin de semaine, mais lors des moments clés des matchs, nous avons fait beaucoup trop d’erreurs directes et manqué de constance au premier contact. Ces deux aspects nous ont coûté la victoire », a résumé Jean-François Lachance.

En l’absence de piliers de l’équipe, d’autre se sont levés et ont offert une très belle prestation. « Raphaël Lelièvre et Simon Scherrer ont connu un très solide tournoi. Plus de la moitié de la saison est terminée et nous sommes confiants pour la suite. L’équipe progresse très bien », a-t-il dit. Cette suite viendra le 1er février à Québec, au Cégep Limoilou.

À la dure

En basketball féminin, les apprentissages se poursuivent pour la troupe dirigée par Robert Bursey. Les Voyageurs en sont à leur première saison dans la ligue de la Conférence Nord-Est, après une absence d’une dizaine d’années. Les résultats sont durs. Samedi, les Septiliennes ont perdu 78-20 contre le Cégep Sainte-Foy et 104-16 face au Collège Champlain St. Lawrence.

Pour la première rencontre, l’entraîneur parle d’attaque qui a « besoin d’être peaufinée ». Pour le deuxième duel, il mentionne que St. Lawrence est probablement la meilleure équipe de la ligue. « Leur vitesse, leur force et leur travail d’équipe étaient inégalés. » La formation du Cégep de Sept-Îles a congé de ligue jusqu’au 1er février alors qu’elle retrouvera Notre-Dame.

Constance en défaut

Le week-end fort occupé des clubs des Voyageurs s’est terminé par le deuxième tournoi de double de la Conférence Centre-du-Québec à Trois-Rivières, dimanche.

Un seul des trois duos septiliens s’est taillé une place en éliminatoires. Jérôme Audette et François Larivière sont sortis de la phase de groupes en D2 avec deux victoires et une défaite. Leur parcours s’est arrêté en huitième de finale contre une équipe de Sorel-Tracy.

« Malgré des résultats en dessous du dernier tournoi, les performances étaient au rendez-vous. Le manque de constance dans certains matchs a fait la différence. Les athlètes attendent avec impatience le prochain tournoi de simple #2 qui sera le 26 janvier à Drummondville », a fait savoir l’entraîneur Alex Couture.

Résultats des Voyageurs

Volleyball féminin – 30 novembre, Baie-Comeau

vs Jonquière 2-1 (15-25, 25-22, 15-4)

vs Alma 0-2 (21-25, 22-25)

vs Baie-Comeau 2-0 (30-28, 25-20)

vs Chicoutimi 0-2 (10-25, 21-25)

Volley masculin – 30 novembre, Rivière-du-Loup

vs Sainte-Foy 1-2 (19-25, 25-20, 10-15)

vs Lévis 2-0 (25-20, 25-18)

vs Rimouski 0-2 (23-25, 23-25)

vs Beauce 1-2 (25-20, 22-25, 9-15)

Badminton – 1er décembre, Trois-Rivières

Noa Deutsch/Emma Turbide (double féminin D2) : 0 victoire et 2 défaites en pool

Olivier Dion/Emma Turbide (mixte D1) : 1 victoire et 2 défaites en pool