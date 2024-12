Tempête en vue : la Guignolée des médias reportée à Sept-Îles

Le Comptoir alimentaire de Sept-Îles a décidé de reporter la Guignolée des médias initialement prévue jeudi, en raison de l’importante tempête annoncée.

Neige, vents violents et poudrerie sont prévus par Environnement Canada pour le 5 décembre.

« On peut s’attendre à des conditions routières dangereuses en raison de l’accumulation rapide de la neige et d’une visibilité pouvant passer rapidement de bonne à nulle », prévient-on, dans un bulletin météorologique spécial.

La Guignolée des médias au profit du Comptoir alimentaire de Sept-Îles (CASI) est donc reportée au 12 décembre. L’organisme a pris la décision mardi matin.

« Les prévisions météo et routières de ce jeudi nous incitent à reporter, et ce afin d’assurer la sécurité de nos bénévoles et de la population », a fait savoir sa directrice générale, Guylaine Caron.

Pour l’occasion, de nombreux bénévoles ramassent les dons des automobilistes aux différents coins de rue de Sept-Îles.

Rappelons que l’objectif du CASI est de récolter 100 000 $. Cela permettra la distribution de 400 paniers de Noël d’une valeur de 400 $. L’édition 2023 de la Guignolée des médias de Sept-Îles a rapporté 180 882 $ au CASI.