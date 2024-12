Marjolaine Étienne réélue présidente de Femmes Autochtones du Québec

L’Innue de Mashteuiatsh, Marjolaine Étienne, a remporté la majorité des votes pour la présidence de Femmes Autochtones du Québec (FAQ).

L’élection s’est déroulée dimanche, à Québec, dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle (AGA) de FAQ, en présence de membres représentant les 10 Premières Nations ainsi que le milieu urbain.

« Je suis profondément honorée et touchée par cette marque de confiance renouvelée de la part des déléguées de l’organisation, j’en suis réellement reconnaissante », a partagé la présidente réélue.

Elle a évoqué les réussites des dernières années ainsi que les obstacles qui restent à surmonter.

« Ces trois dernières années demeurent riches en accomplissements, mais de nombreux défis demeurent à relever. Je suis déterminée à continuer à aller de l’avant pour toutes les femmes et contribuer au meilleur de mes capacités à leur épanouissement et leur sécurité. Je suis très fière de pouvoir continuer ce travail en collaboration avec notre équipe, notre Conseil des élues et nos partenaires. »

FAQ tenait à remercier Annick Flamand, la seconde candidate, pour sa candidature et son engagement envers la cause de l’organisation.