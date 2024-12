L’agence Santé Québec «sur la ligne de départ» dimanche

L’agence Santé Québec entre officiellement en vigueur dimanche, devenant l’unique employeur de 330 000 travailleurs du réseau de la santé.

Dans une lettre ouverte transmise à La Presse Canadienne, la présidente et cheffe de la direction de Santé Québec, Geneviève Biron, affirme se trouver «sur la ligne de départ d’une course de fond pour transformer notre réseau et répondre aux besoins grandissants de la population».

Elle précise qu’un «plan de match» sera présenté dans les prochains mois concernant la transformation du réseau de la Santé, qui «nécessitera réalistement quelques années».

«Cette transformation, nous la voulons profonde et pérenne», écrit Mme Biron.

«En regroupant les établissements en une seule et même organisation, nous nous donnons une vision transversale qui offre la possibilité d’optimiser le réseau dans son ensemble. Comment ? En gagnant en mobilité, en éliminant les tâches que nous répliquons, en partageant encore plus efficacement les outils et les meilleures pratiques, dont la recherche et l’enseignement.»

La création de Santé Québec a été officiellement amorcée le 9 décembre 2023, lors de l’adoption du projet de loi 15 sur la Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace.

En avril dernier, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé la nomination de Mme Biron à la tête de Santé Québec pour un mandat de trois ans.

Mme Biron est l’ancienne présidente et directrice générale de Biron Groupe Santé, fondé par son père, Denis Biron.