Visibilité réduite et chaussée enneigée sur la route 138 

Les automobilistes devront faire preuve de prudence vendredi matin puisque les conditions hivernales pourraient compliquer les déplacements dans certains secteurs de la route 138.

Selon les informations de 6 h de Québec 511, certains tronçons de la route 138 sont enneigés et la visibilité est réduite.

Entre Sept-Îles et le barrage Sainte-Marguerite 2 (SM2), la chaussée est partiellement enneigée.

La visibilité est réduite et la chaussée enneigée entre le barrage SM2 et Rivière-Pentecôte.

La visibilité est réduite entre Baie-Trinité et Godbout.

La chaussée est enneigée entre Baie-Comeau et Forestville, entre Les Bergeronnes et Tadoussac et de Saint-Fidèle à Beaupré.

La visibilité est réduite entre le pont de la Rivière au Bouleau et Magpie. La chaussée est enneigée dans ce secteur.

Les conditions hivernales se poursuivront au cours de la journée.

De 4 à 6 cm de neige sont attendus vendredi pour Sept-Îles et Baie-Comeau.