Nouvel aréna : la Ville de Sept-Îles remet le projet en question

Le maire de Sept-Îles, Denis Miousse, se dit choqué par les écarts entre la valeur estimée du projet du nouvel aréna et les montants des deux soumissions dévoilées le 27 novembre.

La Ville de Sept-Îles avait estimé le projet à 56 M$. Deux entreprises ont soumissionné, soit EBC pour 62,2 M$ et Pomerleau pour 65,5 M$.

Avec les taxes et les autres frais (surveillance de chantier, financement), le coût global du projet de construction de nouvel aréna atteindrait désormais près de 78 M$.

« Inutile de mentionner que les membres du conseil municipal ont été choqués par ces écarts de 12 M$* et 15 M$* supérieurs à l’évaluation du contrat, et pour lesquels nous n’avons pas encore d’explications satisfaisantes », a commenté le maire de la Ville de Sept-Îles.

M. Miousse et les élus sont passés par une gamme d’émotions dans les 24 dernières heures : questionnement, découragement et hésitation.

« D’intenses discussions », a qualifié Denis Miousse.

Le maire et les élus se donnent quelques semaines de réflexion pour décider si la municipalité ira de l’avant avec l’octroi du contrat de construction.

« Pendant ce temps, les démarches administratives doivent quand même se poursuivre, pour ne pas retarder le projet s’il va de l’avant. Un avis de motion sera donc déposé à une prochaine séance du conseil ; première étape de la procédure visant l’adoption d’un règlement d’emprunt », précise M. Miousse.

Le maire et les conseillers saisissent toutefois l’importance et l’urgence du remplacement de l’aréna Conrad-Parent, « désuète et à bout d’âge », a-t-il soulevé.

« Nous le devons à nos jeunes. Nous le devons aux sportifs d’aujourd’hui et à ceux de demain. Nous le devons aussi à l’ensemble de la population septilienne, qui mérite un lieu de qualité pour se rassembler lors d’événements et de compétitions sportives », insiste-t-il.

Dans le contexte du montant du projet, Denis Miousse relance son appel au milieu d’affaires et à la grande entreprise afin qu’elle contribue.

« On réitère haut et fort le fait que la construction du nouvel aréna ne pourra se réaliser sans une participation substantielle des grandes entreprises et des partenaires de notre milieu. »

Il se dit confiant d’en arriver à des ententes. « Les entreprises sont bien au fait de l’importance du projet. Ce ne sont pas des discussions de coin de table. Si on n’a pas cette aide, on aura des décision à prendre », a-t-il dit. « Est-ce qu’une ville comme Sept-Îles peut se permettre d’avoir un seul aréna? Je pense que non. »

Lors de l’annonce, en octobre 2023, de l’octroi de la réalisation des plans et devis à la firme Lemay – Architecture et design et son associé, le natif de Sept-Îles, Jean-François Gagnon, la municipalité avait indiqué qu’elle proposerait un plan de visibilité et de commandite aux entreprises et partenaires du milieu, afin d’aller chercher 5 M$. Cet apport souhaité pourrait être revu à la hausse.

*Ces écarts sont le résultat de la différence entre le montant estimé des travaux avant taxes et les soumissions qui n’incluent pas les taxes.