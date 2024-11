Des paniers de Noël pour les familles autochtones de Sept-Rivières

En cette saison hivernale, le Centre d’hébergement Tipinuaikan se retrousse les manches en confectionnant 300 paniers de Noël pour les familles autochtones de Sept-Rivières.

Le centre, qui a pour mission d’accueillir les femmes autochtones victimes de violence conjugale ou familiale, offrira des paniers garnis de tartes, de tourtières, de poulets, de bons d’achat et d’autres articles festifs aux familles autochtones, de Port-Cartier jusqu’à Moisie.

« On veut que les gens passent un moment ensemble, sains, sans consommation, pouvoir avoir un bon repas en famille », explique Emilie Legault, la directrice générale du Centre Tipinuaikan.

Mission de taille

Emilie Legault note que la confection des paniers de Noël est la plus grosse activité de l’année pour le Centre Tipinuaikan.

Malgré l’envergure du projet, l’effort est toujours bien récompensé.

« On sait qu’on fait du bien aux gens, on sait qu’on fait la différence. On reconnaît que ce n’est pas facile », exprime-t-elle. « Je pense à une dame l’année passée qui m’a dit : “c’est le dernier Noël que je passe avec ma mère, j’aimerais ça cuisiner un bon repas en famille”, oui, il n’y a pas de problème. »

Des bénévoles se joignent d’ailleurs à la confection des paniers, sans être sollicités. Une belle surprise pour la directrice. « C’est une bonne action, c’est valorisant ».

Écoute

Grâce à cette activité, Emilie Legault veut aussi rappeler à la population que le Centre Tipinuaikan est toujours prêt à prêter une écoute aux femmes dans le besoin.

« On n’est pas des gens compliqués, on veut que ce soit simple. C’est ce qui fait la fierté de notre service », rappelle-t-elle. « Tu nous appelles et tu veux juste me raconter comment tu as fait cuire ta dinde? Ça va me faire plaisir de te parler. On est une ligne d’écoute. »

Les familles inscrites pourront recevoir leur panier directement au Centre Tipinuaikan à Uashat, le 18 décembre.

Le projet de paniers de Noël a été financé grâce à une subvention de Services aux Autochtones Canada.

Des frigos communautaires

Avec le temps des Fêtes qui approche, Emilie Legault rappelle aussi que le service de frigos communautaires de Port-Cartier et de Sept-Îles est une bonne manière d’éviter le gaspillage alimentaire.

« On le sait, tout le monde fait trop de bouffe à Noël et ça se ramasse souvent aux poubelles », dit-elle. « Au lieu de jeter, mettez ça dans des petits plats, mettez une étiquette, écrivez c’est quoi dessus et venez les déposer dans les frigos. Ils sont tous accessibles. […] Ça fait une différence, on sait qu’il y a des personnes qui seront toutes seules à Noël ou qui n’auront peut-être pas les sous pour se faire un gros repas. »

Le réseau des frigos communautaires est tenu par cinq organismes communautaires. Ils peuvent être trouvés au Centre d’hébergement Tipinuaikan, Hommes Sept-Ils, Transit Sept-Îles, le Centre d’intervention le Rond-Point et la Maison de la Famille de Port-Cartier.