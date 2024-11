Vincent Vallières, Louis-Jean Cormier et Elisapie chanteront Florent Vollant

Richard Séguin, Vincent Vallière, Zachary Richard, Louis-Jean Cormier ainsi que Mara Tremblay et Catherine Durand du duo Hauterive figurent parmi les artistes qui porteront leur voix pour un album hommage à Florent Vollant.

Ils sont une vingtaine d’artistes, allochtones et autochtones, à revisiter le répertoire musical de l’auteur-compositeur-interprète de Maliotenam.

« Ça n’a pas été facile de choisir les artistes, car Florent a beaucoup d’amis », soutient Mathieu Mckenzie, le fils de Florent Vollant, qui est derrière l’initiative du projet. « C’est pour lui dire merci pour sa contribution tant au niveau culturel que du rapprochement des peuples. Ça fait longtemps que Florent côtoie des gens de l’industrie. C’est lui faire une fête de son vivant », dit-il.

Mathieu Mckenzie parle de moment historique que celui d’entendre des Québécois chanter en innu-aimun, « surtout que notre langue est en perte de vitesse. C’est beau et c’est beaucoup de respect », souligne-t-il.

Nelly Jourdain, conjointe de M. Mckenzie, présidente-directrice générale de Makusham Musique, a veillé à la démarche avec les artistes, leur acheminant les paroles en langue innue, suivi de la phonétique et de la traduction en français, « pour qu’ils puissent se l’approprier et en ressentir les émotions », indique le fils de Florent Vollant.

Chacun des artistes a travaillé avec ses musiciens et y est allé de sa propre sonorité.

« On leur a donné carte blanche », mentionne Mathieu Mckenzie. « On a attribué les chansons en fonction de ce que les artistes pouvaient porter comme message. Il y a beaucoup de travail derrière ça », assure-t-il, au sujet du projet amorcé il y a deux ans.

Eku Mamu

C’est Luce Dufaut et sa fille Lunou Zucchini qui partent le bal pour l’album Nikamutau Florent Vollant, Chantons Florent Vollant. Elles sont derrière Eku Mamu (Être ensemble), le premier extrait qui sera disponible sur les différentes plateformes numériques en décembre.

L’esprit derrière Eku Mamu pourrait résumer à lui seul ce disque et ce spectacle à venir, comme en témoigne les paroles traduites de la chanson originalement en innu-aimun.

« J’aimerais moi aussi un jour, voir les humains se rassembler. Entendre les humains chanter ensemble. J’aimerais les voir. J’espère que j’en serai témoin. »

Eku Mamu est tirée de l’album du même nom de Florent Vollant, lancé en 2015.

Plusieurs des artistes qui ont participé à l’album seront du spectacle hommage, le 27 mars prochain, pour le lancement au Club Soda de Montréal.

« Pour saluer le talent de ce grand auteur-compositeur qui a pavé la voie pour les générations suivantes », souligne le communiqué annonçant le concert.

Sur l’album, on retrouvera aussi les voix de Dumas, Marc Déry, Annie Blanchard, Émile Bilodeau, la famille Côté (Jeanne, Mathilde et Alan, Festival en chanson de Petite-Vallée) et André Lachance.

Des artistes du milieu autochtone sont aussi de cet album hommage, soit Elisapie, Kanen, Scott-Pien Picard, Ivan Boivin-Flamand, Bryan André et les groupes Ninan et Maten, dont fait partie le fils de Florent Vollant, avec Samuel Pinette et Kim Fontaine.

Mathieu Mckenzie espère voir beaucoup de gens de la Côte-Nord, des communautés, présents au spectacle. Les billets sont disponibles sur lepointdevente.com.