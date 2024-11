Des journées portes ouvertes aux Archives nationales à Sept-Îles

Le 29 et 30 novembre, BAnQ Sept-Îles tiendra des journées portes ouvertes.

Le vendredi 29 novembre en après-midi, de 13 h 30 à 16 h, il sera possible de rencontrer l’équipe des Archives nationales de Sept-Îles. Vous pourrez découvrir quels outils et quelles ressources sont à votre disposition pour démarrer votre quête généalogique. De plus, à 15h, il y aura une visite des locaux.

Ce sera l’occasion de découvrir l’importante collection de photos que possède BAnQ Sept-Îles. C’est notamment le cas pour le fond de l’Iron ore Company qui comprend environ 100 000 photos. Il y a aussi le commerce Sept-Îles Photo qui a offert ses archives, ainsi que le fonds Serge Jauvin, le photographe qui a passé de longs séjours dans les communautés de la Basse-Côte-Nord.

Plusieurs photos présentes dans les collections ont peu de contexte ou de détails. Ils arrivent parfois que des gens reconnaissent des membres de leur famille sur les photos.

« Nous, on donne de l’information aux usagers, mais ce qui arrivent aussi parfois, c’est que les usagers nous donnent de l’information sur les documents où on avait peu d’information ce qui nous permet d’enrichir notre description de documents d’archives », dit Geneviève Rauzon-Charbonneau, technicienne en documentation à BAnQ.

Parmi les documents présents à Sept-Îles, le plus vieux est un répertoire d’état civil qui date de 1815.

Pour ce qui est du samedi 30 novembre, toujours en après-midi entre 13h30 et 16h, c’est la Société de généalogie de la Côte-Nord qui prendra le relais. Ils feront une présentation du guide de démarrage en généalogie et aideront les gens à faire leurs recherches.

L’événement se déroulera au 700, boulevard Laure, bureau 190, soit les locaux des Archives nationales Sept-Îles.