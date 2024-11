Alcool et drogue : la SQ intensifiera sa présence durant le temps des fêtes

La Sûreté du Québec intensifiera ses interventions du 29 novembre au 2 janvier, dans le cadre d’une l’opération nationale concertée (ONC) ciblant la capacité de conduire affaiblie par l’alcool ou la drogue.

Ces interventions se traduiront notamment par des dépistages qui pourraient être réalisés lors de contrôles routiers.

La conduite avec la capacité affaiblie par l’alcool ou la drogue demeure l’une des principales causes de décès sur les routes du Québec, ajoute le corps policier. Entre 2018 et 2022, en moyenne, l’alcool était en cause dans 25 % des collisions mortelles et dans 15 % des collisions avec blessés graves.

De son côté, la Société de l’assurance automobile du Québec lancera aussi sa campagne de sensibilisation du temps des Fêtes du 2 au 29 décembre. Elle prendra pour thème « Il y a plein de bonnes raisons d’être conducteur désigné ». Elle visera à sensibiliser les conducteurs à l’importance de ne pas conduire s’ils ont pris de l’alcool, mais aussi à valoriser l’important rôle des conducteurs désignés.

« Nous tiendrons également une journée nationale d’opérations de sécurité routière afin de contrer la capacité de conduire affaiblie et, par le fait même, procéder à la vérification des pneus d’hiver, le 12 décembre », ajoute la SQ.