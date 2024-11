Des Nord-Côtiers dans une nouvelle compétition d’aventure

Télé-Québec a dévoilé les six trios participants à Épique, sa nouvelle compétition d’aventures produite par Zone3. Parmi eux, on retrouve une équipe de la Côte-Nord composée de Mélina Cousin de Baie-Comeau et de ses cousins Jérémie et Samuel, aussi originaires de Baie-Comeau.

Les trois Nord-Côtiers sont les doyens de la compétition. Ils débordent d’énergie et forment un trio redoutable et tissé serré. ” Je suis très compétitive “, dit Mélina dans la vidéo de présentation de son équipe.

Pendant 12 semaines, les équipes parcourront le Québec dans une course contre la montre. Passionnés de plein air, de sports et de dépassement de soi, les participants visent un seul objectif : remporter le grand prix de 60 000 $.

De Charlevoix à la Gaspésie, en passant par l’Outaouais et la Côte-Nord, les trios s’attaqueront à des épreuves variées : sports d’équipe, endurance physique, résolution d’énigmes et d’autres.

” Voir les équipes se surpasser dans des paysages à couper le souffle partout au Québec est une grande source d’inspiration. Je me reconnais en chacun des participants à différents moments. J’ai tellement hâte que le public puisse plonger dans cette expérience unique! “, exprime l’animatrice du programme, Eve Côté.

Les paysages spectaculaires du Massif de Charlevoix, de l’Île Quarry, de Kenauk Nature, du Cap Jaseux et du parc de la rivière Batiscan serviront de toile de fond à cette compétition. La grande finale, prévue en Gaspésie, promet d’être mémorable.