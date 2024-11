Prendre le plus long corridor de l’espoir  

En ce début des 12 journées d’actions contre les violences faites aux femmes, la Côte-Nord accueillera l’artiste Laurence Jalbert. Elle sera de passage dans la région les 28 et 29 novembre. La chanteuse souhaite inspirer les femmes, tout comme elle, à dénoncer la violence conjugale pour que ça cesse.

En avril 2021, Laurence Jalbert est sortie du silence. Dans une émission de radio, elle a dévoilé avoir été victime de violence conjugale. « J’ai eu la force d’appeler SOS violence conjugale (…), j’ai subi une violence psychologique intense, méchante et machiavélique », avait-elle avoué.

La demande d’aide qu’elle a faite s’est réalisée des années après avoir quitté cet homme violent. Elle avait besoin du soutien d’intervenantes et de professionnels parce que « les séquelles » étaient encore trop importantes dans son quotidien.

Le pouvoir d’être cru

Craignant de devenir l’ombre d’elle-même en faisant du déni de la situation, elle a entamé un processus de guérison en commençant par un appel chez SOS violence conjugale. « Quand la personne m’a dit : madame on vous croit, ça tout changé pour moi », confie l’artiste au Manic.

Ces années qu’elle qualifie elle-même de « cuillère glacée » auront duré 11 ans. « Il n’y a pas un soir où je ne mettais pas deux cuillères dans mon congélateur pour les déposer sur mes yeux le lendemain matin, raconte-t-elle. Il n’y a pas une nuit où je ne la passais pas à pleurer. »

Inspirer d’autres femmes

Trois ans après avoir entamé son processus de guérison et de tenter de reprendre son pouvoir personnel, elle désire aider d’autres victimes.

« Je donne beaucoup de conférences remplies d’espoir et d’amour où je parle de la violence conjugale et sexuelle, c’est important pour moi », précise Mme Jalbert.

« On est ensemble, il faut s’entraider, aidons-nous à nous aider tout le monde », lance-t-elle. L’activité annuelle de financement de la Maison des femmes de Baie-Comeau en est un bon exemple afin de faire de la sensibilisation, de donner de l’espoir et d’aider les femmes, selon Laurence Jalbert.

« Je suis là, je comprends et je vous entends tellement », affirme-t-elle

Son spectacle En toute intimité sera présenté le 28 novembre au Centre des arts de Baie-Comeau afin d’aider financièrement la Maison des femmes de Baie-Comeau. L’artiste sera également à Uashat mak Mani-Utenam le lendemain pour une conférence toujours en lien avec la violence conjugale.

« Je ne veux pas changer le monde, je veux tenter d’inspirer les femmes », dit Laurence Jalbert. « Aller m’adresser aux femmes m’inspire à mon tour et me donne des ailes », conclut-elle.

En première partie

Le groupe musical Les Présidents se produira pour la première fois au Centre des arts de Baie-Comeau le 28 novembre à 19 h pour le spectacle-bénéfice au profit de la Maison des femmes de Baie-Comeau, en première partie de Laurence Jalbert.

Le tour de chant des Présidents comprendra une dizaine de pièces de leur cru choisies spécialement pour cet événement. « On pense que le mariage entre les textes et les chansons des Présidents et ceux de la grande Laurence Jalbert vont donner toute une soirée aux nombreux spectateurs », affirme un des musiciens du groupe, Jean-Pierre Simard.