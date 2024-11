Deux soumissions pour la construction du nouvel aréna à Sept-Îles

Deux entreprises ont déposé une soumission mercredi, dans le cadre de l’appel d’offres pour la construction d’un nouvel aréna à Sept-Îles.

L’entreprise EBC a déposé une soumission de 62,2 M$ et celle de Pomerleau est de 65,5 M$, montants avant les taxes.

Les coûts du contrat pour la construction du nouvel aréna, incluant la démolition de Conrad-Parent, la réfection complète de la toiture de l’aréna Guy Carbonneau, l’annexe (passage) reliant les deux édifices, les taxes et les frais de surveillance et de financement, étaient évalués à près de 56,6 M$.

La Ville ne commente pas le montant des soumissions, ni son nombre, pour l’instant.

Prochaines étapes

L’ouverture des soumissions reçues ne confirme pas pour autant l’octroi du contrat.

Le montant des soumissions reçues doit être validé. « Il peut y avoir des erreurs. Il faut s’assurer de la conformité et qu’il y ait les documents exigés », indique la directrice générale et greffière de la Ville de Sept-Îles, Catherine Lauzon. « On va faire le plus vite qu’on peut, mais il faut prendre le temps de bien faire les choses. »

Un rapport sera acheminé au conseil municipal dans les prochaines semaines, pour une prise de décision.

La prochaine séance est au calendrier pour le 9 décembre, mais Mme Lauzon ne peut garantir que l’octroi se fera à ce moment. La Ville dispose d’un délai de 120 jours pour se conformer.

Catherine Lauzon soutient que l’objectif du début des travaux demeure le printemps 2025. « On prévoit respecter les délais. »

Des discussions sont toujours en cours pour associer des partenaires au projet, que ce soit la grande entreprise ou ITUM. Des annonces pourraient se faire dans les prochaines semaines, fait savoir Mme Lauzon.

Avec la collaboration de Sylvain Turcotte