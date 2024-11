Deux footballeurs de Sept-Îles savourent la conquête de la Coupe Vanier

Il y a du Sept-Îles dans la douzième Coupe Vanier remportée par le Rouge et Or de l’Université Laval samedi dernier. Même s’ils n’ont pas vu d’action dans cette rencontre ultime du circuit universitaire canadien de football (U Sports), Jean-Christophe Vibert et Mathis Paradis savourent pleinement cette conquête.

Jean-Christophe Vibert était toutefois en uniforme pour ce dernier match gagné 22-17 sur les Golden Hawks de l’Université Wilfrid-Laurier.

La formation lavalloise rafle la Coupe Vanier pratiquement aux deux ans, depuis sa première conquête en 1999.

« Je suis encore sans mot. On ne le réalise pas vraiment quand on joue pour Laval puisqu’on dirait que c’est normal de gagner quand on choisit le Rouge et Or, mais c’est dur et ça demande tellement de sacrifices que ça fait du bien de la gagner », a mentionné le joueur de ligne offensive.

Jean-Christophe Vibert était aussi de l’édition championne de 2022. Il admet que le titre du 23 novembre dernier est plus significatif à ses yeux.

« En 2022, j’avais été habillé que deux parties si je ne me trompe pas. Je n’avais pas beaucoup “aidé l’équipe” si on veut. Tandis que cette année, j’ai été un peu plus impliqué », a-t-il fait savoir.

Le footballeur qui vient de terminer sa troisième année d’éligibilité avec le Rouge et Or parle d’une saison 2024 relativement bonne dans son cas.

« C’est la première année que j’ai été habillé tous les matchs. J’ai aussi fait mon premier start universitaire lors de la première semaine de la saison », a-t-il indiqué.

Le colosse de 6’5″, 310 lb, étudiant au certificat en entrepreneuriat et gestion de PME, n’a pas encore pris sa décision finale en vue de la prochaine saison.

Quant à Mathis Paradis, même s’il n’a pas été en uniforme lors de la saison et des séries, il était plus qu’heureux de voir ses coéquipiers remporter la Coupe Vanier au Stade Richardson, comme spectateur.

« C’est vraiment fou! Je n’ai pas gagné au Cégep, seulement au secondaire, et j’avais très hâte de ravoir ce feeling. Mais cette fois-ci, c’est encore plus grand. Être champion de la Coupe Vanier, c’est un rêve qui se réalise », a-t-il confié.

Le joueur de ligne offensive de 6’3″, 305 lb, et ancien des Élans de Garneau, souhaite voir du terrain pour sa troisième saison avec Laval à l’automne. « Je vais travailler fort cet hiver pour la prochaine saison », a mentionné l’étudiant-athlète en relations industrielles.