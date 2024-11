300 000$ pour l’amélioration de trois cours d’école en Basse-Côte-Nord

Trois cours d’école en Basse-Côte-Nord recevront une cure de jeunesse grâce à un investissement de 300 000 $ de la part du gouvernement du Québec.

Trois écoles du Centre de services scolaires du Littoral recevront 100 000 $ chacune afin d’offrir aux élèves un environnement extérieur stimulant. Les projets permettront une utilisation optimale en toute saison, en plus d’offrir une variété d’activités et de jeux pour les jeunes.

« C’est une excellente nouvelle! Grâce à ces investissements que j’annonce, de nombreux jeunes de la Basse-Côte-Nord pourront profiter d’une cour d’école renouvelée, plus dynamique et adaptée à leurs besoins. Ça fera assurément une grande différence dans les communautés touchées par cette annonce », a affirmé Kateri Champagne Jourdain, ministre de l’Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis.

L’école primaire de Sainte-Augustine ajoutera une surface synthétique et du lignage pour le terrain de basketball avec la plantation d’arbres. L’école primaire de Mountain Ridge, dans la localité de Vieux-Fort, installera une surface synthétique, ainsi que le lignage de jeux au sol avec des bacs de jardinage. Finalement, l’école secondaire de Saint-Paul aura aussi une nouvelle surface synthétique, en plus de refaire le lignage de jeux au sol et l’installation de mobilier urbain.