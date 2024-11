Patinage artistique | De belles performances à la Compétition Laurence-Comeau

Quelque 150 jeunes des clubs de patinage artistique de Baie-Comeau, Sept-Îles, Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre, Forestville, Fermont et même Chicoutimi étaient de la Compétition Invitation Laurence-Comeau ce week-end au Centre Henri-Desjardins de Baie-Comeau.

Il s’agissait de la première compétition de la saison sur la Côte-Nord. Les clubs de l’est de la région étaient bien représentés, avec treize patineuses pour celui de Sept-Îles, dix-huit pour les Rhapsodies de Port-Cartier et huit pour celui de Havre-Saint-Pierre.

La prochaine compétition est celle Invitation Lac au Fjord, à Chicoutimi, du 6 au 8 décembre.

Résultats

CPA Sept-Îles

Étape 4 (Démonstration) – Médaille de participation : Éloïse Borela et Kaelie Wright

Elizabeth Dubé (Relève) : Ruban de bronze

Megan Labonté (STAR 2) : Ruban de bronze

Mélodie Couillard (STAR 2) : Ruban de bronze

Marie-Laurence Leblanc (STAR 4 moins de 13 ans) : 6e position

Alice Arsenault-Henley (STAR 5 – 13 ans et plus) : Médaille de bronze

Maxim Mercier (STAR 5 – 13 ans et plus) : 4e position

Marilou Parise (STAR 5 – 13 ans et plus) : 5e position

Hailey Poitras (STAR 6) : Médaille de bronze

Laura Leblanc (STAR 7) : Médaille de bronze

Hailey Poitras (STAR 7) : 4e position

Laura Leblanc (STAR 8) : Médaille de bronze

Joanie Rioux (STAR 9) : 4e position

Maxim Mercier (Star 5 Artistique) : Médaille d’or

Isabelle Emond (Argent Adulte plus de 35 ans) : Médaille d’or

Joanie Rioux (Or) : Médaille d’or

CPA Rhapsodies de Port-Cartier

Étape 4 (Démonstration) – Médaille de participation : Abigaël Langis, Jade Nolin, Zoé Gagnon et Lena Gionet

Laeticia Girard-Theriault (Relève) : Ruban de bronze

Léane Gagné (Relève) : Ruban de bronze

Sabrina Lopez-Gauthier (STAR 2) : Ruban de bronze

Alice Jean (STAR 2) : Ruban de bronze

Victoria Apestiguy (STAR 2) : Ruban de bronze

Sofia Apestiguy (STAR 2) : Ruban de bronze

Makenzie Gionet (STAR 3) : Ruban de bronze

Élizabeth Mae Lapid Doucette (STAR 4 moins de 13 ans) : Médaille d’argent

Dalia Parent (STAR 4 moins de 13 ans) : 7e position

Océane Gauthier (STAR 4 moins de 13 ans) : 8e position

Jessyan Losier (STAR 5 moins de 13 ans) : 7e position

Anne-Marie Jean (STAR 5 moins de 13 ans) : 8e position

Jade Thibault-Gauthier (STAR 6) : 4e position

Jade Thibault-Gauthier (STAR 7) : 5e position

Alexane Mignault (STAR 6) : 5e position

Alexane Mignault (STAR 7) : 7e position

CPA Havre-Saint-Pierre

Jérémy Lemieux (STAR 2) : Ruban d’argent

Eva Cormier (STAR 2) : Ruban de bronze

LyaJade Busseau (STAR 2) : Ruban de bronze

Gabrielle Lemieux (STAR 2) : Ruban de bronze

Anne-Sophie Lemieux (STAR 3) : Ruban d’argent

Jade Richard (STAR 4 13 ans et plus) : Médaille d’or

Anabelle Lebrun (STAR 4 moins de 13 ans) : 5e position

Lily-May Plamondon (STAR 5 13 ans et plus) : Médaille d’or

Lily-May Plamondon (STAR 7) : 6e position