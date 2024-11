Un nouveau record pour Justin Poirier

Les exploits de Justin Poirier, attaquant du Drakkar de Baie-Comeau, sont loin de s’arrêter aux 51 buts qu’il a marqués lors de la dernière saison régulière. Il détient maintenant le record de la concession du joueur le plus rapide à avoir atteint ses 100 premiers buts. Ce tour de force place encore une fois son nom aux côtés de Sidney Crosby.

Le jeune de 18 ans compte, en date du 25 novembre, 101 buts en carrière dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ).

Justin Poirier mène à ce jour au niveau des buteurs dans la LHJMQ avec 22 buts en 23 rencontres.

Les fameux 100 buts

C’est le 20 novembre que Poirier a marqué son 100e but en carrière.

« Même si je ne l’ai pas fait à Baie-Comeau, on était à Drummondville, donc près de la maison. Ma famille, mes parents et mes amis étaient là et c’était vraiment le fun après le match de célébrer avec eux », lance le # 9 en entrevue avec Le Manic.

« Sur le coup, je ne le savais même pas, mais c’est un record de concession pour le joueur le plus rapide. Sachant qu’il y a mon nom une autre fois dans le livre des records, c’est encore plus le fun à savoir », poursuit-il.

Le joueur a atteint les 100 buts en 144 parties. Il est celui, dans l’histoire du Drakkar de Baie-Comeau, qui a eu besoin du moins de matchs pour réussir ce cap impressionnant.

« C’est un beau feeling, parce que ça restera là à jamais dans une belle franchise comme le Drakkar. Mais, ça restera surtout de beaux souvenirs que je pourrai partager avec ma famille et mes amis », confie l’ailier droit.

Les buts de Crosby et de Poirier

Lors de la dernière saison, l’attaquant alors âgé de 17 ans, était le premier dans la LHJMQ, depuis Sidney Crosby, à atteindre le cap des 50 buts à cet âge en une saison.

Fait encore plus intéressant, Justin Poirier est le seul joueur, avec Sidney Crosby, depuis l’an 2000, à réussir 100 buts en moins de 150 parties, avant l’âge de 19 ans.

Quelques-uns des plus grands joueurs qu’a connus la Ligue nationale de hockey ont réussi ces exploits au cours des années 1970 et 1980. Mais dans l’ère moderne du hockey, comme le partage la LHJMQ, depuis 2000, cela est plus rare et Justin Poirier fracasse ces grands records spécifiquement pour le nombre de buts.

« Mes coéquipiers m’ont aidé grandement aussi dans les trois dernières années à contribuer à ce record-là, souligne Poirier. Mais, c’est évidemment plaisant de savoir que le dernier à l’avoir fait, c’est un joueur reconnu mondialement, un des meilleurs joueurs. »

« Je pense que la clé du succès, c’est de ne pas trop en faire et de ne pas m’en mettre trop sur les épaules. Quand je fais ça, les choses vont bien. Je garde mon style de jeu. Et c’est là que les bonnes choses arrivent, autant pour moi que pour l’équipe », ajoute-t-il.

Prochain objectif

Notons que le #9 pourrait même espérer dépasser un nouveau plateau, si sa saison se continue telle quelle. Il pourrait devenir le premier joueur à atteindre 60 buts depuis Thomas Beauregard (71), en 2006-2007.

Toutefois, l’objectif que vise Justin Poirier est un objectif d’équipe.

« Mon objectif serait vraiment de gagner une coupe. L’année passée, on a perdu en finale et je pense que les joueurs qui sont de retour l’ont tous un peu sur le cœur. Je pense que c’est juste un rêve d’un joueur de junior de rapporter une coupe à sa ville », confie celui qui ressent toujours l’appui des Baie-Comois, ce qui le motive grandement.

« Pour ce qui est des statistiques personnelles, je ne me mets juste pas de pression ni d’objectif. Je continue comme ça et si je bats mes propres records, tant mieux. Sauf que de rapporter une coupe à Baie-Comeau, ça serait ça mon objectif premier », déclare-t-il.

Joueur complet

Justin Poirier, qui a été repêché cette année par les Hurricanes de la Caroline en cinquième ronde, a participé à un camp de développement.

« J’ai eu des discussions avec les entraîneurs de la Caroline et le personnel de développement. En général, ce qui est sorti, c’est qu’ils savaient beaucoup que j’étais un joueur offensif et que j’étais capable de compter des buts. Mais personnellement, je veux être le meilleur joueur complet sur 200 pieds, ce qui veut dire offensif et défensif », conclut Justin Poirier.