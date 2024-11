Un bénévole port-cartois inspirant à la natation

Il y a déjà près de 30 ans que le Port-Cartois Pierre Gosselin est impliqué au sein du Club les Cachalots et de l’Association régionale de la natation – Côte-Nord. Médecin de profession, il s’investit même si ses enfants ne font plus partie du Club.

D’ailleurs, la Fédération de natation du Québec a fait de Pierre Gosselin sa personnalité inspirante de novembre, sur ses réseaux sociaux.

Son implication dans le Club les Cachalots de Port-Cartier a commencé en 1996, comme vice-président. Il est tombé à la présidence très rapidement, poste qu’il a occupé durant près de dix ans, en plus d’y revenir dans les années avant la pandémie. Il a aussi occupé la présidence de l’Association régionale.

« Je me suis impliqué vu que j’avais un enfant dans le Club. Tous mes enfants ont été dans le Club », dit-il. Il y a eu Marc André, Louis Pierre, François, Olivier et Aurélie, la plus jeune de la fratrie, qui a quitté la natation de compétition après la pandémie.

Au-delà de la présidence, Pierre Gosselin a travaillé pour développer les officiels au sein des Cachalots « pour qu’on soit autonome. »

Il a développé des juges arbitres pour le Club de natation de Port-Cartier, dans les dernières années, citant notamment les noms de Mathieu Fortin, Martine Dufresne, Sébastien Moreau et Joëlle Vignola. « Ils ont pris le lead pour que les compétitions soient sanctionnées. »

Ce qui anime Pierre Gosselin, c’est que tout se déroule bien, que Port-Cartier garde sa bonne réputation organisationnelle. « C’est aussi le fun de voir du monde », dit-il.

La natation ne l’occupe pas qu’à l’extérieur de la piscine. Il nage au moins deux matins par semaine, en compagnie des mêmes irréductibles depuis des années.

« C’est une très bonne activité complète. Ça développe le haut et le bas du corps. Et ça commence bien ma journée », souligne-t-il.

Il s’adonne aussi au ski de fond, à la raquette et au vélo. Il a déjà pris part au 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie.

Si jongler entre le boulot et le bénévolat a déjà été rock’n’roll, c’est maintenant moins prenant pour lui, alors que ses enfants ne sont plus à la maison. Il reste que le travail ne manque pas professionnellement. « J’en ai laissé un peu », mentionne-t-il, au sujet de ses implications.

Pierre Gosselin passera éventuellement le flambeau comme responsable des officiels, mais ce sera aussi la retraite professionnelle à venir, dans trois ans. Le médecin souhaite toutefois une relève pour sa Clinique Horizon Santé.

« J’espère qu’il y aura un médecin pour prendre en charge les suivis des patients. »