Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Première année à la mairie : aréna, hôtel de ville et coups de feu

Avec déjà les gros dossiers de l’aréna et de l’hôtel de ville sur le dessus de la pile, Denis Miousse a dû faire face à une montée de la violence armée durant sa première année à la mairie de Sept-Îles.

Mario Cyr : fascination au large de Sept-Îles

Originaire des Iles de la Madeleine où il a toujours son camp de base, le plongeur Mario Cyr est reconnu internationalement pour ses images stupéfiantes du monde sous-marin. Il s’est aventuré sur et sous les eaux au large de Sept-Îles.

Le rêve de la Ferme Lu-Dy et fils menacé

La déviation de la route 138 et toute l’incertitude qui l’accompagne menacent de faire voler en éclat le rêve fermier de Ludovick Gélinas et Wendy Gauthier, à Rivière-Pentecôte.

L’artiste innue Kathia Rock dans Indéfendable

L’artiste multidisciplinaire de Mani-utenam, Kathia Rock, incarne dans Indéfendable le rôle de Janie Brunet, une Anichinabée accablée par des problèmes de santé mentale accusée d’un incendie criminel.

Garderie illégale : « Je n’ai jamais rien fait de mal »

La Septilienne qui opérait illégalement un service de garde malgré trois jugements de la Cour supérieure a changé d’adresse dans les derniers jours et opérait encore lundi. « Je n’ai jamais rien fait de mal », a-t-elle clamé, rencontrée sur place par Le Nord-Côtier.

Six consultations avant le bon diagnostic

Les cas de pneumonies atypiques sont en recrudescence au Québec et la Côte-Nord n’y échappe pas. Parfois mal diagnostiqués, les enfants atteints doivent se rendre à plus d’une reprise à l’urgence pour comprendre ce qui se passe.

Seulement trois avocats criminalistes pour desservir Baie-Trinité à Blanc-Sablon et Fermont

De Baie-Trinité à Blanc-Sablon, en passant par Fermont, il y a seulement trois avocats criminalistes pour desservir la population, tandis que les besoins juridiques, eux, sont grandissants.

Besoin urgent de personnel infirmier à L’Élyme des sables

La maison de soins palliatifs L’Élyme des sables à Sept-Îles a un besoin urgent de personnel infirmier à combler, mais assure que son avenir n’est pas en jeu.

Records de chaleur sur la Côte-Nord

Quatre localités de la Côte-Nord ont battu des records de températures mardi. La région connaît aussi une séquence de douze mois consécutifs avec des températures au-dessus de la normale.

Voici le trajet de la parade de Noël de Sept-Îles

Guignolée des médias : appel à la générosité des Septiliens

Avec des besoins bien présents dans la communauté, la générosité des Septiliens sera mise à contribution dans le cadre de la Guignolée des médias qui se tiendra le 5 décembre.

La meilleure école de la Côte-Nord est à Blanc-Sablon

Selon le Palmarès 2024 des écoles secondaires du Québec, l’école Monseigneur-Scheffer de Blanc-Sablon est la meilleure sur la Côte-Nord. L’école est aussi classée 78e au Québec sur un total de 645 écoles.

Prix du Mérite municipal : un doublé pour le Septilien Frédéric Gagnon

Le Septilien Frédéric Gagnon a vu son implication et son dévouement dans sa communauté être reconnus dans le cadre du Mérite municipal 2024.

Grève de Postes Canada : les circulaires distribuées par Les Éditions Nordiques

Les Éditions Nordiques se chargeront de distribuer les circulaires de Raddar et de Canadian Tire sur la Côte-Nord, durant la grève de Postes Canada.

Inauguration de la nouvelle unité de psychiatrie de l’Hôpital de Sept-Îles

Les travailleurs et usagers de l’unité de psychiatrie de l’Hôpital de Sept-Îles bénéficieront bientôt d’un espace plus grand et mieux adapté.