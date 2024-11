Les communautés innues s’unissent contre la dépendance

Les communautés innues du Québec participeront, le 25 novembre, à une marche de solidarité pour lutter contre la dépendance et le trafic de stupéfiants.

Dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances, l’équipe de la santé de la communauté d’Ekuanitshit a lancé l’appel aux autres communautés innues du Québec pour se joindre au mouvement.

« Nous devons continuer à marteler le message qui entoure le fléau des dépendances à toutes sortes de substances au sein de nos communautés. Il faut saisir toutes les occasions pour faire la promotion d’un mode de vie sain et la santé de notre peuple. Cette marche du 25 octobre en fera la démonstration », a partagé le chef d’Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho.

Le Secrétariat de la Nation Innue du Québec a emboîté le pas en coordonnant la mobilisation des communautés innues du Québec. Le Secrétariat a aussi invité les organisations et autres communautés des Premières Nations et Inuit du Québec à participer à la marche.

« Je suis fier de voir que nos consœurs et confrères des autres communautés et des organisations autochtones répondent à notre appel », a aussi commenté le chef de Pessamit, René Simon.

« Nous perdons chaque année trop de vies. La consommation empoisonne et détruit nos jeunes, nos familles et des communautés entières. Les trafiquants minent notre qualité de vie, notre bien-être ainsi que la sécurité de nos enfants et de nos populations. Nous devons continuer cette bataille qui est vitale. »

La marche commencera à 12 h au centre de santé des communautés participantes.

Les communautés innues du Québec comprennent Matimekush Lac-John, Mashteuiatsh, Essipit, Pessamit, Uashat mak Mani-utenam, Ekuanitshit, Nutashkuan, Unamen Shipu et Pakua Shipu.