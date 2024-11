Inauguration de la nouvelle unité de psychiatrie de l’Hôpital de Sept-Îles

Les travailleurs et usagers de l’unité de psychiatrie de l’Hôpital de Sept-Îles bénéficieront bientôt d’un espace plus grand et mieux adapté.

La nouvelle unité, située au 3e étage de l’hôpital, voit une augmentation de sa superficie de 30 %. Le nombre de chambres individuelles passe de 4 à 8 et elles sont chacune équipées de sa propre toilette. Ce projet majeur de mise aux normes permet à la nouvelle unité de disposer d’un salon, d’une salle d’entraînement et d’une salle d’accueil pour les familles.

« Ce sont des milieux de travail qui sont modernes et aussi sécuritaires. Je pense que ça peut assurément renforcer l’attractivité et la rétention du personnel », a affirmé la députée de Duplessis et ministre de l’Emploi, Kateri Champagne Jourdain.

La ministre de l’Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain. Photo Vincent RIOUX-BERROUARD

« Pour le personnel, l’environnement de travail sera mieux adapté », explique Nathalie Castilloux, présidente-directrice générale par intérim du CISSS de la Côte-Nord.

Le travail des employés sera aussi plus sécuritaire par cette modernisation

« Il y a un système de bouton d’appel où le personnel peut-être géolocalisé en tout temps. Dons, si un membre du personnel a besoin de renfort, il sera facile de savoir ou se rendre pour les gens au poste de garde », explique Mohamed Ridha Hasnaoui, chef d’unité en psychiatrie interne à l’Hôpital de Sept-Îles.

C’est en 2025 que cette nouvelle unité de psychiatrie entrera en fonction. Les travaux ont coûté 18 M$.

Des usagers et des proches aidants ont été impliqués dans la conception de la nouvelle unité.

« Quand nous prenons le temps d’écouter et de comprendre les préoccupations de chacun et de chacune, nous pouvons rehausser la qualité des soins et réduire la stigmatisation associée aux troubles mentaux », a dit la présidente et chef de la direction de Santé Québec, Geneviève Biron, qui était à Sept-Îles pour l’inauguration.

Geneviève Biron, présidente et cheffe de direction de Santé Québec. Photo Vincent RIOUX-BERROUARD

Agrandissement

Cette nouvelle unité de psychiatrie s’inscrit dans le projet plus large de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles qui comprend un agrandissement.

Rappelons que le CISSS de la Côte-Nord s’est engagé à acheter l’hôtel de ville de Sept-Îles à 18,5 M$ pour aller de l’avant. Toutefois, il n’y a pas encore de date pour le début des travaux d’agrandissement.

« Actuellement, on est discussion avec la Ville de Sept-Îles. On peaufine l’achat du terrain qui est nécessaire. On espère revenir prochainement avec de bonnes nouvelles », a affirmé Mme Champagne Jourdain.

Le projet de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles comprend les départements de l’urgence, du bloc opératoire, de l’endoscopie, de la chirurgie d’un jour et de l’unité de retraitement des dispositifs médicaux.