À la découverte de vos ancêtres

Le centre de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) à Sept-Îles vous permet de vous plonger dans l’histoire de la Côte-Nord et dans la vôtre.

Nicole Vigneault, présidente de la Société de généalogie de la Côte-Nord, a réalisé elle-même des recherches généalogiques sur sa propre famille. Elle a réussi à remonter à plus de 10 générations du côté de son père.

« Je voulais retrouver mes ancêtres et j’ai réussi à remonter jusqu’aux premiers qui sont arrivés au Canada », dit-elle.

Le rôle des archives nationales a été important dans ses recherches. « J’ai pris toutes mes informations ici », dit Mme Vigneault.

Le centre contient beaucoup de volumes à propos des Îles de la Madeleine, ce qui a été très significatif dans ses recherches, parce que son père à des racines de ce coin de pays.

Fait cocasse, elle avait de la difficulté à obtenir le nom de l’épouse du premier Vigneault. Elle avait seulement son prénom. C’est finalement Gilles Vigneault, l’icône de la musique québécoise, qui a réussi à l’aider.

« J’étais de passage à Natashquan et en passant devant sa résidence, il était là. J’ai donc décidé d’aller le voir et c’est lui qui m’a donné l’information », dit-elle.

Nicole Vigneault, de la Société de généalogie de la Côte-Nord, devant son arbre généalogique. Photo Vincent Berrouard

Pour faire de la recherche généalogique ou historique, BAnQ Sept-Îles, est un arrêt incontournable.

La mission première de l’organisation est d’acquérir, conserver et diffuser les archives de la région.

Les nombreux documents sur place permettent de mener une recherche des plus exhaustive, pour connaître son arbre généalogique.

On y retrouve des archives judiciaires qui sont extraordinaires pour des travaux de généalogie.

« On parle de documents de tutelle, de curatelle ou des testaments. On peut trouver plein d’information dans ce type de documents sur nos ancêtres », affirme Danielle Saucier, archiviste-coordonnatrice à BAnQ et responsable des Archives nationales à Sept-Îles.

Les registres de mariage sont aussi très utiles pour cette tâche.

« Lorsqu’on regarde une liste de mariage, on voit le nom des personnes qui se sont mariées, mais aussi, ceux de leurs parents. C’est comme ça qu’on peut remonter de génération en génération », explique Geneviève Rauzon-Charbonneau, technicienne en documentation à BAnQ.

De nombreux ouvrages sont aussi disponibles à propos de l’histoire des familles du Québec. Il y a également des répertoires en ligne qui sont disponibles aux archives nationales de Sept-Îles. On peut aussi consulter des sites comme Ancestry.

BAnQ Sept-Îles recevra bientôt des archives de notaires, ce qui pourra donner de l’information sur les ventes de maison.

Portes ouvertes

Le 29 et 30 novembre, BAnQ Sept-Îles tiendra des journées portes ouvertes.

Le vendredi 29 novembre en après-midi, de 13 h 30 à 16 h, il sera possible de rencontrer l’équipe des Archives nationales de Sept-Îles. Vous pourrez découvrir quels outils et quelles ressources sont à votre disposition pour démarrer votre quête généalogique. De plus, à 15h, il y aura une visite des locaux.

Pour ce qui est du samedi 30 novembre, toujours en après-midi entre 13h30 et 16h, c’est la Société de généalogie de la Côte-Nord qui prendra le relais. Ils feront une présentation du guide de démarrage en généalogie et aideront les gens à faire leurs recherches.

L’événement se déroulera au 700, boulevard Laure, bureau 190, soit les locaux des Archives nationales Sept-Îles.