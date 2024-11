1,1M$ pour des toilettes à Rivière-au-Tonnerre : le MTQ annule

Le projet de pavillon-relais, en bordure de la route 138, à Rivière-au-Tonnerre, devra encore attendre.

L’appel d’offre publique s’est soldé par le dépôt d’une seule soumission. Celle-ci était de 1 172 589,00 $ pour la réalisation des travaux. Elle n’était cependant pas admissible et conforme. L’appel d’offres a donc été annulé.

C’est un autre rebondissement pour cette halte routière. Annoncée en 2021, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) voulait initialement y installer des toilettes autonettoyantes. Incapable d’obtenir les « éléments préfabriqués » pour concevoir les dites toilettes, le ministère à dû se résoudre à changer ses plans.

Il s’est alors tourné vers le concept des pavillons-relais. Le bâtiment comprend deux toilettes, une fontaine d’eau, une borne de réparation pour les vélos et une prise de recharge pour les vélos électriques.

À titre comparatif, deux autres communautés au Québec accueilleront un projet de pavillon-relais. Il s’agit de La Dorée au Saguenay–Lac-Saint-Jean et La Guadeloupe dans la région de Chaudière-Appalaches. Les appels sont également terminés. Le projet de La Dorée a reçu quatre soumissions et le contrat a été conclu pour 398 509 $. Pour la Guadeloupe, cinq soumissions ont été déposées et la plus basse est à 463 877 $. Le contrat n’a cependant pas encore été octroyé.

Pour ce qui est du pavillon-relais de Rivière-au-Tonnerre, le ministère prévoit retourner en appel d’offres au cours du premier trimestre de 2025, indique Martin Girard, coordonnateur des relations médias pour le MTMD.