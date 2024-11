Prix du Mérite municipal : un doublé pour le Septilien Frédéric Gagnon

Le Septilien Frédéric Gagnon a vu son implication et son dévouement dans sa communauté être reconnus dans le cadre du Mérite municipal 2024.

Il a été lauréat dans la catégorie Implication bénévole municipale. Il a également reçu le prix Coup de coeur. Ce dernier est attribué par le biais d’un vote en ligne du public parmi les 27 finalistes du Mérite municipal. Près de 5 000 votes ont été enregistrés pour déterminer le prix Coup de cœur du public.

M. Gagnon, qui est également le propriétaire de Remorquage FG, s’implique dans la communauté depuis plusieurs années. Il est notamment à l’origine de la Parade de Noël de Sept-Îles.

Rappelons que les prix du Mérite municipal sont décernés tous les deux ans. Ils permettent de souligner l’apport important de personnes, de groupes, d’organismes et de municipalités qui, par leurs initiatives, leur dynamisme et leur engagement, ont contribué au mieux-être et au développement de leur communauté. C’est aussi l’occasion de mettre en lumière des projets mobilisateurs ou novateurs, sources d’inspiration pour tout le Québec.