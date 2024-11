Guignolée des médias : appel à la générosité des Septiliens le 5 décembre

Avec des besoins bien présents dans la communauté, la générosité des Septiliens sera mise à contribution dans le cadre de la Guignolée des médias qui se tiendra le 5 décembre.

Cette collecte est importante dans le contexte actuel où la flambée des prix des biens alimentaires a explosé dans les dernières années, avec l’inflation.

« Il y a de plus en plus de travailleurs qui ont besoin d’un panier pour leur famille », indique le président du Comptoir alimentaire de Sept-Îles (CASI), Guy Berthe. « Le panier de Noël, ça permet de laisser une disponibilité financière aux gens pour gâter un petit peu leurs enfants, par exemple. »

L’objectif du Comptoir alimentaire de Sept-Îles (CASI) est de récolter 100 000$. Cela permettra la distribution de 400 paniers de Noël d’une valeur de 400 $. L’édition 2023 de la Guignolée des médias de Sept-Îles a rapporté 180 882$ au CASI.

M. Berthe s’attend à ce que la générosité des Septiliens soit au rendez-vous lors de cette journée.

« Je trouve que c’est la plus belle journée de l’année. Les gens sont souriants et ils sont contents de donner », dit-il.

L’importance du rôle du Comptoir alimentaire de Sept-Îles a pu être constatée par le comédien Mario St-Amand, qui s’implique comme bénévole depuis un peu plus d’une quinzaine de jours.

« Il y a une demande et il y a beaucoup de familles qui sont dans le besoin. On ne penserait pas à cela parce qu’on vit dans une région où les gens gagnent bien leur vie. Toutefois, on se rend compte qu’il y a de plus en plus de gens qui vivent dans la rue », dit celui qui travaille aussi comme spécialiste en intervention psychosociale.

Il encourage les Septiliens à donner généreusement le 5 décembre.

« J’espère que les Septiliens vont continuer de donner d’une façon aussi généreuse et volontaire. D’année en année, on constate que les montants récoltés augmentent et c’est bien parce que les besoins sont là », affirme M. St-Amand.

Mario St-Amand était présent lors du lancement de la Guignolée des médias de Sept-Îles.

Récolte des dons

Les bénévoles qui récolteront les dons le 5 décembre seront situés à différents points de collecte, soit Napoléon/Évangéline, Giasson/Smith, Arnaud/Père-Divet, Brochu/Père-Divet et Laure/Papineau.

Il est aussi possible de faire des dons en ligne via la plateforme au https://comptoiralimentaireseptiles.com/.