De la planche à pagaie au café zéro déchet à Havre-Saint-Pierre

Deux frères et sœurs de Havre-Saint-Pierre, déjà propriétaires d’une entreprise de loisirs marins, veulent offrir à leur village le café avec la plus belle vue de la Côte-Nord. Le tout, dans une optique écoresponsable.

Jane-Anne et Johney Cormier sont propriétaires de l’entreprise cayenne Les vagues. Depuis 2017, ils offrent aux Cayens et aux touristes des quatre coins du monde des expéditions en stand-up paddle (SUP), des cours de yoga et une panoplie d’autres activités nautiques. Aujourd’hui, le duo se lance dans un nouveau projet : un café zéro déchet.

« Depuis le début, il y a ce mode de vie qu’on essaie de promouvoir : d’être actif, d’être en nature, de voyager doucement, de ralentir un petit peu », raconte Jane-Anne Cormier, la conceptrice de Les vagues. « Dans nos habitudes à nous, dans notre façon de voyager, Johney et moi, aller goûter aux petits cafés dans les petits endroits, c’est ce qu’on adore faire. »

Jane-Anne Cormier espère offrir aux voyageurs comme elle un lieu de détente, lors de leur passage en Minganie. Elle souhaite aussi créer un endroit où les locaux pourront se rassembler pour faire leur travail, ou se reposer.

« Une journée où il ne fait pas beau, pour un touriste au Havre-Saint-Pierre, des fois, tu cherches un peu quoi faire », explique l’entrepreneure. « Pour la population locale, il n’y a pas vraiment ça, au Havre. J’ai fait mon plan d’affaires pour Les vagues au complet dans un café comme ça ! Je trouvais que ce genre d’espace manquait. »

Virage écologique

Les vagues offre déjà du café aux voyageurs qui visitent leur site. Cependant, la production de ce breuvage génère beaucoup de déchets. Un problème qui va à l’encontre des valeurs de l’entreprise.

« Chaque année, on s’efforce de faire de la promotion pour prendre soin de l’environnement », explique Jane-Anne Cormier. « On ne vivait pas très bien avec l’idée de générer ces déchets-là. »

C’est pourquoi Les vagues a déposé un projet de café écoresponsable auprès de La Ruche, un service de financement participatif qui épaule les entrepreneurs dans des projets qui dynamisent l’économie québécoise.

Après l’approbation du projet par RECYC-QUÉBEC, La Ruche a pris en charge le développement du café marin, porté par Les vagues.

Soutenir localement

L’entreprise de loisirs nautiques s’est donné comme objectif de lever 11 000 $ d’ici le 15 décembre. Si l’objectif est atteint, La Ruche doublera la mise.

Les fonds permettront notamment d’acheter des contenants consignés, du concentré de lait végétal, un lave-vaisselle, ainsi que de rémunérer une cheffe responsable de la création d’un menu local, visant à minimiser les pertes alimentaires.

Lancée le 20 octobre, la campagne avance de bon train. Jane-Anne Cormier est confiante dans le succès de la démarche et invite les intéressés à contribuer à la cause.

« Ce serait, de un, contribuer à la pérennité d’une petite entreprise locale, de deux, contribuer à des pratiques entrepreneuriales qui sont écologiques et, de trois, une façon de faire rayonner la région sous un beau jour. »