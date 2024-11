Succès pour la 9e édition du défilé de Noël de Port-Cartier

Ce sont 21 véhicules festifs, préparés par 19 entreprises et organismes locaux, qui ont défilé dans les rues de Port-Cartier lors du défilé de Noël.

L’événement qui en était à une 9e édition est considéré comme une réussite par le comité organisateur. Les véhicules ont défilé le samedi 16 novembre en fin d’après-midi.

« Malgré une météo changeante qui nous a tenus attentifs tout au long de la journée, le défilé a été un succès, et les feux d’artifice, bien qu’un peu retardés, ont illuminé la soirée pour le plus grand plaisir de tous », déclare Marjolaine Bérubé, vice-présidente de la Chambre de commerce de Port-Cartier (CCPC).

Elle souligne aussi que le nouveau trajet du défilé semble avoir plu aux participants et aux citoyens.

En plus de la CCPC, le défilé a été rendu possible grâce au partenaire principal, ArcelorMittal, ainsi qu’à la Ville de Port-Cartier, Transport Jacky Bouffard et PDP Solutions industrielles.

Les organisateurs ont déjà en tête la dixième édition de l’événement qui se déroulera le 15 novembre 2025.

« Cet événement, marqué par l’imagination et le dynamisme de ses participants, constitue une belle démonstration de la vitalité et de la solidarité de notre communauté. Rendez-vous l’an prochain pour célébrer ensemble une 10e édition mémorable », indique la CCPC par voie de communiqué.