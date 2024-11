L’artiste innue Kathia Rock dans Indéfendable

L’artiste multidisciplinaire de Mani-utenam, Kathia Rock, incarne dans Indéfendable le rôle de Janie Brunet, une Anichinabée accablée par des problèmes de santé mentale accusée d’un incendie criminel.

Elle y interprète un personnage complexe, dont les ambitions ont été freinées par des circonstances difficiles.

« Elle voulait améliorer son sort, sortir de sa communauté et faire des études », raconte Kathia Rock, en entrevue avec le Journal. « Mais finalement, avec le coût de la vie, elle est tombée dans la consommation. Avec cette consommation-là, ça a provoqué de la schizophrénie. »

Le personnage de Janie Brunet est apparu dans quelques scènes jusqu’à maintenant. Sans vendre la mèche, Kathia Rock précise que son personnage sera plus développé au cours des prochains épisodes.

Kathia Rock a également joué dans les séries Eaux Turbulantes, Pour toi Flora et, plus récemment, dans STAT. Elle est aussi reconnue comme auteure-compositrice-interprète, conteuse et comédienne de théâtre.